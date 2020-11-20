Россиянин получил 13 лет колонии за госизмену в пользу США

На протяжении двух лет – с 2015 г. по 2017 г. – он копировал секретную документацию на используемые на Северном флоте комплексы вооружения, а в начале 2019 г. установил контакт с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США. В июле того же года Ещенко был задержан в Брянской области при попытке передать ЦРУ сведения, составляющие государственную тайну. В ходе суда он признал свою вину и раскаялся в содеянном, рассказали в ведомстве.