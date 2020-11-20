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Россиянин получил 13 лет колонии за госизмену в пользу США

Ведомости

Брянский областной суд 17 ноября признал россиянина Юрия Ещенко виновным в государственной измене, сообщила пресс-служба ФСБ России.

«Решением суда Ещенко Ю.А. приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в сообщении. Во время работы в организации по обслуживанию радиоэлектронных систем кораблей Северного флота Ещенко решил «в корыстных целях» передать США информацию о разработках российского военно-промышленного комплекса.

На протяжении двух лет – с 2015 г. по 2017 г. – он копировал секретную документацию на используемые на Северном флоте комплексы вооружения, а в начале 2019 г. установил контакт с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США. В июле того же года Ещенко был задержан в Брянской области при попытке передать ЦРУ сведения, составляющие государственную тайну. В ходе суда он признал свою вину и раскаялся в содеянном, рассказали в ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных