Россиянин получил 13 лет колонии за госизмену в пользу США
Брянский областной суд 17 ноября признал россиянина Юрия Ещенко виновным в государственной измене, сообщила пресс-служба ФСБ России.
«Решением суда Ещенко Ю.А. приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в сообщении. Во время работы в организации по обслуживанию радиоэлектронных систем кораблей Северного флота Ещенко решил «в корыстных целях» передать США информацию о разработках российского военно-промышленного комплекса.
На протяжении двух лет – с 2015 г. по 2017 г. – он копировал секретную документацию на используемые на Северном флоте комплексы вооружения, а в начале 2019 г. установил контакт с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США. В июле того же года Ещенко был задержан в Брянской области при попытке передать ЦРУ сведения, составляющие государственную тайну. В ходе суда он признал свою вину и раскаялся в содеянном, рассказали в ведомстве.