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Движение по трассе «Таврида» в Крыму ограничат до утра

Ведомости

Движение по трассе «Таврида» будет ограничено до утра, сообщает «Крым 24» со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксенова.

«В 7 утра будем информировать жителей Крыма, какое будет принято решение исходя из погодных условий», – сказал Аксенов. Он напомнил, что трасса «Таврида» перекрыта для движения на выезд из Керчи.

Решение принято в связи с пробкой в районе Керчи, Горностаевки и Багерово. «Дует сильный ветер, температура до минус четырех. Навал с полей проходит и не дает возможности быстро убрать дорогу. Снег в таком объеме заметает, что снегоуборочная техника не справляется, к сожалению», – объяснил глава Крыма.

Он также констатировал, что ответственный за уборку трассы подрядчик не справился с этой задачей. «На завтра готовлю обращение в федеральные органы власти. К сожалению, количество комбинированных дорожных машин вместо 24 видим только 10», – отметил Аксенов.

Ранее движение по автомобильной части Крымского моста было перекрыто из-за снегопада. Сейчас движение по мосту в сторону Кубани возобновлено. В Белогорском, Ленинском и Кировском районах Крыма, а также в Керчи введен режим угрозы чрезвычайной ситуации. Трасса «Таврида» от Белогорска до Керчи закрыта до улучшения погодных условий. 

Ранее по теме: В трех районах Крыма ввели режим угрозы ЧС из-за снегопада

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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