Движение по трассе «Таврида» в Крыму ограничат до утра
Движение по трассе «Таврида» будет ограничено до утра, сообщает «Крым 24» со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксенова.
«В 7 утра будем информировать жителей Крыма, какое будет принято решение исходя из погодных условий», – сказал Аксенов. Он напомнил, что трасса «Таврида» перекрыта для движения на выезд из Керчи.
Решение принято в связи с пробкой в районе Керчи, Горностаевки и Багерово. «Дует сильный ветер, температура до минус четырех. Навал с полей проходит и не дает возможности быстро убрать дорогу. Снег в таком объеме заметает, что снегоуборочная техника не справляется, к сожалению», – объяснил глава Крыма.
Он также констатировал, что ответственный за уборку трассы подрядчик не справился с этой задачей. «На завтра готовлю обращение в федеральные органы власти. К сожалению, количество комбинированных дорожных машин вместо 24 видим только 10», – отметил Аксенов.
Ранее движение по автомобильной части Крымского моста было перекрыто из-за снегопада. Сейчас движение по мосту в сторону Кубани возобновлено. В Белогорском, Ленинском и Кировском районах Крыма, а также в Керчи введен режим угрозы чрезвычайной ситуации. Трасса «Таврида» от Белогорска до Керчи закрыта до улучшения погодных условий.