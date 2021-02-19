Движение по трассе «Таврида» в Крыму ограничат до утра

Ранее движение по автомобильной части Крымского моста было перекрыто из-за снегопада. Сейчас движение по мосту в сторону Кубани возобновлено. В Белогорском, Ленинском и Кировском районах Крыма, а также в Керчи введен режим угрозы чрезвычайной ситуации. Трасса «Таврида» от Белогорска до Керчи закрыта до улучшения погодных условий.