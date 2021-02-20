В России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса
Третья вакцина от коронавируса зарегистрирована в России, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания по вопросу вакцин для профилактики COVID-19. Трансляцию совещания вел телеканал «Россия-24».
«Зарегистрирована третья вакцина — «Ковивак». Ее разработал центр имени Чумакова», — сказал Мишустин. По его словам, в середине марта будут выпущены первые 120 тыс. доз вакцины. Премьер-министр отметил, что Россия — единственная страна, у которой есть три вакцины для профилактики коронавируса.
Клинические исследования вакцины прошли в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Кирове. В них приняли участие 400 добровольцев. По данным Минобрнауки, третья фаза клинических испытаний на 3 тыс. добровольцев запланирована на март 2021 г.
В середине декабря в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса. 5 декабря началась вакцинация групп риска в Москве. Российская вакцина «Спутник V» от научного центра Гамалеи была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Ее эффективность составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%.
Вторая российская вакцина от коронавируса — «ЭпиВакКорона» — разработана в центре «Вектор» и зарегистрирована в октябре 2020 г. По данным разработчиков, иммунитет к коронавирусу после вакцинации препаратом будет действовать в течение года. Регистрация вакцины ожидается 20 февраля.