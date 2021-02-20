В России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса

«Зарегистрирована третья вакцина — «Ковивак». Ее разработал центр имени Чумакова», — сказал Мишустин. По его словам, в середине марта будут выпущены первые 120 тыс. доз вакцины. Премьер-министр отметил, что Россия — единственная страна, у которой есть три вакцины для профилактики коронавируса.