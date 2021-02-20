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В России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса

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Третья вакцина от коронавируса зарегистрирована в России, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания по вопросу вакцин для профилактики COVID-19. Трансляцию совещания вел телеканал «Россия-24».

«Зарегистрирована третья вакцина — «Ковивак». Ее разработал центр имени Чумакова», — сказал Мишустин. По его словам, в середине марта будут выпущены первые 120 тыс. доз вакцины. Премьер-министр отметил, что Россия — единственная страна, у которой есть три вакцины для профилактики коронавируса.

Клинические исследования вакцины прошли в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Кирове. В них приняли участие 400 добровольцев. По данным Минобрнауки, третья фаза клинических испытаний на 3 тыс. добровольцев запланирована на март 2021 г.

В середине декабря в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса. 5 декабря началась вакцинация групп риска в Москве. Российская вакцина «Спутник V» от научного центра Гамалеи была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Ее эффективность составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%.

Вторая российская вакцина от коронавируса — «ЭпиВакКорона» — разработана в центре «Вектор» и зарегистрирована в октябре 2020 г. По данным разработчиков, иммунитет к коронавирусу после вакцинации препаратом будет действовать в течение года. Регистрация вакцины ожидается 20 февраля.

Ранее по теме: Пять вопросов о вакцине против COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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