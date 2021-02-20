В Тольятти возбудили уголовное дело после массового отравления школьников
Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления школьников в Тольятти, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Самарской области.
«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — говорится в сообщении. Назначены необходимые экспертизы, выясняются все обстоятельства и причины происшествия.
О выявлении у школьников признаков отравления 19 февраля сообщили СМИ. По предварительным данным, с 18 февраля обратились за медицинской помощью 34 учащихся в возрасте от 7 до 16 лет и два педагогических работника.
Ранее, 13 января, следственное управление СК России по Дагестану возбудило дело после того, как в СМИ начали появляться сообщения о массовом отравлении детей. У пострадавших наблюдались повышенная температура, рвота и диарея.