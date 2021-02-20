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В Тольятти возбудили уголовное дело после массового отравления школьников

Ведомости

Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления школьников в Тольятти, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Самарской области.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — говорится в сообщении. Назначены необходимые экспертизы, выясняются все обстоятельства и причины происшествия. 

О выявлении у школьников признаков отравления 19 февраля сообщили СМИ. По предварительным данным, с 18 февраля обратились за медицинской помощью 34 учащихся в возрасте от 7 до 16 лет и два педагогических работника. 

Ранее, 13 января, следственное управление СК России по Дагестану возбудило дело после того, как в СМИ начали появляться сообщения о массовом отравлении детей. У пострадавших наблюдались повышенная температура, рвота и диарея. 

Ранее по теме: В Дагестане возбудили дело после отравления 30 школьников

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных