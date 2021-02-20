ТГК-2 подтвердила факт задержания гендиректора Надежды Пинигиной
Теплоэнергетическая компания Северо-Западного и Центрального федеральных округов России «Территориальная генерирующая компания №2» (ТГК-2) подтвердила факт задержания генерального директора Надежды Пинигиной, сообщил ТАСС.
«ТГК-2 подтверждает факт задержания генерального директора. В настоящее время в компании отсутствует информация, кем и на каких основаниях задержана Надежда Ивановна», — говорится в заявлении предприятия. В компании выразили надежду, что «ситуация прояснится» в ближайшее время.
О задержании Пинигиной ранее сегодня сообщили информационные агентства со ссылкой на источники. «Интерфакс» писал, что женщине инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями и уклонение от уплаты налогов. Отмечалось, что оперативно-следственные действия были проведены сразу в нескольких регионах страны.
По данным СПАРК, Пинигина входила в состав советов директоров АО «Башкирская содовая компания», АО «Башкирская химия», АО «Березниковский содовый завод», а также являлась гендиректором ООО торговый дом «Башкирская химия» и АО «Единая торговая компания».
ТГК-2 — теплоэнергетическая компания Северо-Западного и Центрального федеральных округов России. Она производит электрическую и тепловую энергию, занимается реализацией пара и горячей воды потребителям.