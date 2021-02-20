ТГК-2 подтвердила факт задержания гендиректора Надежды Пинигиной

«ТГК-2 подтверждает факт задержания генерального директора. В настоящее время в компании отсутствует информация, кем и на каких основаниях задержана Надежда Ивановна», — говорится в заявлении предприятия. В компании выразили надежду, что «ситуация прояснится» в ближайшее время.