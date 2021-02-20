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ТГК-2 подтвердила факт задержания гендиректора Надежды Пинигиной

Ведомости

Теплоэнергетическая компания Северо-Западного и Центрального федеральных округов России «Территориальная генерирующая компания №2» (ТГК-2) подтвердила факт задержания генерального директора Надежды Пинигиной, сообщил ТАСС. 

«ТГК-2 подтверждает факт задержания генерального директора. В настоящее время в компании отсутствует информация, кем и на каких основаниях задержана Надежда Ивановна», — говорится в заявлении предприятия. В компании выразили надежду, что «ситуация прояснится» в ближайшее время. 

О задержании Пинигиной ранее сегодня сообщили информационные агентства со ссылкой на источники. «Интерфакс» писал, что женщине инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями и уклонение от уплаты налогов. Отмечалось, что оперативно-следственные действия были проведены сразу в нескольких регионах страны.

По данным СПАРК, Пинигина входила в состав советов директоров АО «Башкирская содовая компания», АО «Башкирская химия», АО «Березниковский содовый завод», а также являлась гендиректором ООО торговый дом «Башкирская химия» и АО «Единая торговая компания».

ТГК-2 — теплоэнергетическая компания Северо-Западного и Центрального федеральных округов России. Она производит электрическую и тепловую энергию, занимается реализацией пара и горячей воды потребителям.

Ранее по теме: СМИ сообщили о задержании в Москве гендиректора ТГК-2 Пинигиной

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных