ФСБ назвала сумму ущерба по делу против главы ТГК-2

В пресс-службе Следственного комитета РФ отметили, что «Архоблэнерго» получило отрицательный финансовый результат в виде чистого убытка в размере более 290 млн рублей, кредиторская задолженность искусственно увеличена до более чем 1 млрд рублей, при этом образовалась задолженность перед бюджетом по налогам и страховым взносам в размере более 140 млн рублей.