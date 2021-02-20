ФСБ назвала сумму ущерба по делу против главы ТГК-2
В результате преступной деятельности руководства энергетических компаний «ТГК-2» и «Архоблэнерго» последней нанесен ущерб минимум в 350 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«В результате допущенного подозреваемыми злоупотребления должностными полномочиями в период с 2018 по 2020 год создана угроза энергетической безопасности Архангельской области, дестабилизирована работа АО "Архоблэнерго", которому причинен значительный материальный ущерб в размере не менее 350 млн рублей», — сказали в ФСБ.
В пресс-службе Следственного комитета РФ отметили, что «Архоблэнерго» получило отрицательный финансовый результат в виде чистого убытка в размере более 290 млн рублей, кредиторская задолженность искусственно увеличена до более чем 1 млрд рублей, при этом образовалась задолженность перед бюджетом по налогам и страховым взносам в размере более 140 млн рублей.
«Лица из числа руководства АО "Архоблэнерго" и ПАО "ТГК-2", подозреваемые в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия") и ч. 2 ст. 199.2 УК РФ ("Сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, совершенное в особо крупном размере»), — рассказали в ЦОС.
Ранее факт задержания генерального директора ТГК-2 подтвердила сама компания.
ТГК-2 — теплоэнергетическая компания Северо-Западного и Центрального федеральных округов России. Она производит электрическую и тепловую энергию, занимается реализацией пара и горячей воды потребителям.