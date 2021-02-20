«ЭпиВакКорона» станет доступна гражданам старше 60 до конца февраля
Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» станет доступна гражданам старше 60 лет до конца февраля, заявил руководитель центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов в эфире канала »Россия 24».
«В ближайшее время планируется внесение изменений в инструкцию по её (вакцины — прим. ред.) применению, и я уверен, что уже до конца февраля добровольцам и жителям Российской Федерации старше 60 лет будет доступна в рамках гражданского оборота», — цитирует «РИА Новости» Максютова.
«ЭпиВакКорона» — вторая российская вакцина, разработанная в центре «Вектор» и зарегистрированная в октябре 2020 г. По данным разработчиков, иммунитет к коронавирусу после вакцинации препаратом будет действовать в течение года. Регистрация вакцины ожидается 20 февраля.
Первая российская вакцина «Спутник V» от научного центра Гамалеи была зарегистрирована 11 августа 2020 г. Сегодня сообщалось о регистрации третьей вакцины — «Ковивак».