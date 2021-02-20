«ЭпиВакКорона» станет доступна гражданам старше 60 до конца февраля

«В ближайшее время планируется внесение изменений в инструкцию по её (вакцины — прим. ред.) применению, и я уверен, что уже до конца февраля добровольцам и жителям Российской Федерации старше 60 лет будет доступна в рамках гражданского оборота», — цитирует «РИА Новости» Максютова.