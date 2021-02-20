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«ЭпиВакКорона» станет доступна гражданам старше 60 до конца февраля

Ведомости

Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» станет доступна гражданам старше 60 лет до конца февраля, заявил руководитель центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов в эфире канала »Россия 24».

«В ближайшее время планируется внесение изменений в инструкцию по её (вакцины — прим. ред.) применению, и я уверен, что уже до конца февраля добровольцам и жителям Российской Федерации старше 60 лет будет доступна в рамках гражданского оборота», — цитирует «РИА Новости» Максютова.

«ЭпиВакКорона» — вторая российская вакцина, разработанная в центре «Вектор» и зарегистрированная в октябре 2020 г. По данным разработчиков, иммунитет к коронавирусу после вакцинации препаратом будет действовать в течение года. Регистрация вакцины ожидается 20 февраля.

Первая российская вакцина «Спутник V» от научного центра Гамалеи была зарегистрирована 11 августа 2020 г. Сегодня сообщалось о регистрации третьей вакцины — «Ковивак».

Ранее по теме: В России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных