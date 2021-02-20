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В России могут создать тест на новый штамм птичьего гриппа

Ведомости

Генеральный директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что уже сегодня можно приступить к разработке тест-системы для определения птичьего гриппа H5N8. 

«Столь оперативная расшифровка вспышки высокопатогенного гриппа птиц позволяет уже сегодня приступить к разработке тест-системы, которая позволит оперативно выявлять случаи заболевания у человека и принимать решение о начале лечения. А также начать работу по созданию кандидатного вакцинного штамма», — сказал Максютов в эфире «Первого канала».

Ранее сегодня руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ученые центра «Вектор» выявили первый в мире случай инфицирования людей вирусом птичьего гриппа H5N8. Она отметила, что ученые центра «Вектор» выделили генетический материал гриппа у семерых сотрудников птицефабрики на юге России. В короткий срок были проведены все мероприятия по защите людей и животных, минимизированы все риски. Дальнейшего развития эта ситуация не получила, отметила руководитель ведомства. 

Случаи птичьего гриппа в последнее время фиксируются в некоторых европейских и азиатских странах. Как сообщал ТАСС, 2020 г. декабря такую вспышку подтвердили власти Республики Корея. Уточнялось, что вирус штамма H5N8 был обнаружен на птицефабрике в городе Санджу в 270 км к юго-востоку от Сеула. Ранее сегодня о вспышке птичьего гриппа сообщили в Нидерландах.

Ранее по теме: В России выявили первый в мире случай инфицирования человека гриппом H5N8

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных