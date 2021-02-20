В России могут создать тест на новый штамм птичьего гриппа
Генеральный директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что уже сегодня можно приступить к разработке тест-системы для определения птичьего гриппа H5N8.
«Столь оперативная расшифровка вспышки высокопатогенного гриппа птиц позволяет уже сегодня приступить к разработке тест-системы, которая позволит оперативно выявлять случаи заболевания у человека и принимать решение о начале лечения. А также начать работу по созданию кандидатного вакцинного штамма», — сказал Максютов в эфире «Первого канала».
Ранее сегодня руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ученые центра «Вектор» выявили первый в мире случай инфицирования людей вирусом птичьего гриппа H5N8. Она отметила, что ученые центра «Вектор» выделили генетический материал гриппа у семерых сотрудников птицефабрики на юге России. В короткий срок были проведены все мероприятия по защите людей и животных, минимизированы все риски. Дальнейшего развития эта ситуация не получила, отметила руководитель ведомства.
Случаи птичьего гриппа в последнее время фиксируются в некоторых европейских и азиатских странах. Как сообщал ТАСС, 2020 г. декабря такую вспышку подтвердили власти Республики Корея. Уточнялось, что вирус штамма H5N8 был обнаружен на птицефабрике в городе Санджу в 270 км к юго-востоку от Сеула. Ранее сегодня о вспышке птичьего гриппа сообщили в Нидерландах.