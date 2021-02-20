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Глава Роспотребнадзора высказалась о происхождении коронавируса

Ведомости

Коронавирус пришел к человеку через животных, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

«Один из самых свежих — это пример коронавируса, COVID-19, который пришел к человеку, очевидно, через животных», — сказала Попова (цитата по «РИА Новости»).

Ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Петер Бен Эмбарек заявил, что гипотеза о появлении нового коронавируса из-за утечки из лаборатории крайне маловероятна. По его словам, скорее всего, вирус изначально начал распространяться среди летучих мышей, однако в Ухане нет их популяций. Специалисты изучают другие виды животных, среди которых коронавирус мог эволюционировать и передаться человеку. 

Вспышка новой коронавирусной инфекции началась в Китае в конце 2019 г. 11 марта 2020 г. ВОЗ признала ее пандемией, а к марту вирус распространился по всему земному шару, приведя к закрытию границ, производств и приостановке транспортного сообщения между и внутри стран. 

Ранее по теме: В ВОЗ назвали маловероятным искусственное происхождение COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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