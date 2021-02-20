Глава Роспотребнадзора высказалась о происхождении коронавируса
Коронавирус пришел к человеку через животных, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».
«Один из самых свежих — это пример коронавируса, COVID-19, который пришел к человеку, очевидно, через животных», — сказала Попова (цитата по «РИА Новости»).
Ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Петер Бен Эмбарек заявил, что гипотеза о появлении нового коронавируса из-за утечки из лаборатории крайне маловероятна. По его словам, скорее всего, вирус изначально начал распространяться среди летучих мышей, однако в Ухане нет их популяций. Специалисты изучают другие виды животных, среди которых коронавирус мог эволюционировать и передаться человеку.
Вспышка новой коронавирусной инфекции началась в Китае в конце 2019 г. 11 марта 2020 г. ВОЗ признала ее пандемией, а к марту вирус распространился по всему земному шару, приведя к закрытию границ, производств и приостановке транспортного сообщения между и внутри стран.