Суд в Подмосковье арестовал членов подозреваемой в серии убийств банды

Суд по ходатайству управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области арестовал семь человек в возрасте от 32 до 58 лет, обвиняемых в создании преступной банды, руководстве ею и участии в ней (ч. 1 и ч. 2 ст. 209 УК РФ), убийстве двух и более лиц организованной группой (п. «а» и п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте (ч. 3 ст. 222 УК РФ) и изготовлении оружия (ч. 3 ст. 223 УК РФ). Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.