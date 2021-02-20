Суд в Подмосковье арестовал членов подозреваемой в серии убийств банды
Суд по ходатайству управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области арестовал семь человек в возрасте от 32 до 58 лет, обвиняемых в создании преступной банды, руководстве ею и участии в ней (ч. 1 и ч. 2 ст. 209 УК РФ), убийстве двух и более лиц организованной группой (п. «а» и п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте (ч. 3 ст. 222 УК РФ) и изготовлении оружия (ч. 3 ст. 223 УК РФ). Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
По данным следствия, группа была организована в период с 2000 по 2016 гг. жителем Московской области 1970 г. рождения. «Члены банды совершали преступления на территории Московской, Костромской и Ярославской областей — нападения на граждан и организации, а также другие преступления, в том числе убийства, при этом использовали в своих целях огнестрельное оружие», — рассказали в ведомстве.
Следователи при участии сотрудников Министерства внутренних дел (МВД) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) России обыскали дома подозреваемых в Московской и Ярославской областях. Были изъяты деньги, огнестрельное оружие и «другие предметы, интересующие следствие».
Официальный представитель МВД России Ирина Волк, в свою очередь, также сообщила об обезвреживании вооруженной группы, которую подозревают в серии убийств. По ее словам, полицейские установили личности 12 человек, которые могут быть причастны к 10 убийствам, произошедшим с 2000 по 2019 г. в Сергиево-Посадском районе МО, а также Костромской и Ярославской областях.