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Суд в Подмосковье арестовал членов подозреваемой в серии убийств банды

Ведомости

Суд по ходатайству управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области арестовал семь человек в возрасте от 32 до 58 лет, обвиняемых в создании преступной банды, руководстве ею и участии в ней (ч. 1 и ч. 2 ст. 209 УК РФ), убийстве двух и более лиц организованной группой (п. «а» и п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте (ч. 3 ст. 222 УК РФ) и изготовлении оружия (ч. 3 ст. 223 УК РФ). Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По данным следствия, группа была организована в период с 2000 по 2016 гг. жителем Московской области 1970 г. рождения. «Члены банды совершали преступления на территории Московской, Костромской и Ярославской областей — нападения на граждан и организации, а также другие преступления, в том числе убийства, при этом использовали в своих целях огнестрельное оружие», — рассказали в ведомстве.

Следователи при участии сотрудников Министерства внутренних дел (МВД) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) России обыскали дома подозреваемых в Московской и Ярославской областях. Были изъяты деньги, огнестрельное оружие и «другие предметы, интересующие следствие».

Официальный представитель МВД России Ирина Волк, в свою очередь, также сообщила об обезвреживании вооруженной группы, которую подозревают в серии убийств. По ее словам, полицейские установили личности 12 человек, которые могут быть причастны к 10 убийствам, произошедшим с 2000 по 2019 г. в Сергиево-Посадском районе МО, а также Костромской и Ярославской областях. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных