В ТЦ Санкт-Петербурга открылись пункты вакцинации от коронавируса
В пяти торговых центрах Санкт-Петербурга с 24 февраля заработали пункты вакцинации от коронавируса. О начале вакцинации в ТЦ ранее объявил вице-губернатор города Олег Эргашев. Поставить прививку можно в «Невском Центре», «Сити Молле», «Европолисе», «Охта Молле» и «Жемчужной Плазе».
Процедура будет проходить в специальном помещении в ТЦ, где есть в том числе комнаты для обследования и регистрации пациента. Привиться там можно будет бесплатно в порядке живой очереди.
Всего в городе будут работать более 130 пунктов вакцинации, сообщил портал online47.ru со ссылкой на пресс-службу администрации города. По подсчётам Роспотребнадзора, для формирования коллективного иммунитета обе дозы препарата должны получить 1,2 млн петербуржцев, что планируется сделать к 1 июля этого года.
21 января руководители 24 торговых комплексов Санкт-Петербурга направили губернатору Александру Беглову обращение с просьбой открыть в ТЦ пункты вакцинации в обмен на разрешение работы общепита в них. С 9 ноября 2020 г. в Петербурге запрещена работа фуд-кортов, фуд-плейсов и расположенных в торговых центрах предприятий общепита. Запрет был введен ноябрьскими поправками в постановление правительства Петербурга от 13 марта 2020 г.
В январе в московских ТЦ и других местах заработали выездные бригады вакцинации. Сделать привику от коронавируса можно в московском фудмолле «ДЕПО», в торговых центрах ГУМ, «Океания», «Щелковский», «Водный», «Калужский», «Калейдоскоп», Columbus, «Саларис», «Город», «Л-153», во флагманском офисе «Мои документы» Центрального административного округа столицы, расположенном в торгово-развлекательном центре «Афимолл Сити», в театре «Геликон-опера». В феврале появилась возможность сделать прививку на ВДНХ и в торговом центре «Европейский» на Киевской площади.