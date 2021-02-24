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В ТЦ Санкт-Петербурга открылись пункты вакцинации от коронавируса

Ведомости

В пяти торговых центрах Санкт-Петербурга с 24 февраля заработали пункты вакцинации от коронавируса. О начале вакцинации в ТЦ ранее объявил вице-губернатор города Олег Эргашев. Поставить прививку можно в «Невском Центре», «Сити Молле», «Европолисе», «Охта Молле» и «Жемчужной Плазе».

Процедура будет проходить в специальном помещении в ТЦ, где есть в том числе комнаты для обследования и регистрации пациента. Привиться там можно будет бесплатно в порядке живой очереди.

Всего в городе будут работать более 130 пунктов вакцинации, сообщил портал online47.ru со ссылкой на пресс-службу администрации города. По подсчётам Роспотребнадзора, для формирования коллективного иммунитета обе дозы препарата должны получить 1,2 млн петербуржцев, что планируется сделать к 1 июля этого года.

21 января руководители 24 торговых комплексов Санкт-Петербурга направили губернатору Александру Беглову обращение с просьбой открыть в ТЦ пункты вакцинации в обмен на разрешение работы общепита в них. С 9 ноября 2020 г. в Петербурге запрещена работа фуд-кортов, фуд-плейсов и расположенных в торговых центрах предприятий общепита. Запрет был введен ноябрьскими поправками в постановление правительства Петербурга от 13 марта 2020 г.

В январе в московских ТЦ и других местах заработали выездные бригады вакцинации. Сделать привику от коронавируса можно в московском фудмолле «ДЕПО», в торговых центрах ГУМ, «Океания», «Щелковский», «Водный», «Калужский», «Калейдоскоп», Columbus, «Саларис», «Город», «Л-153», во флагманском офисе «Мои документы» Центрального административного округа столицы, расположенном в торгово-развлекательном центре «Афимолл Сити», в театре «Геликон-опера». В феврале появилась возможность сделать прививку на ВДНХ и в торговом центре «Европейский» на Киевской площади.

Ранее по теме: Торговые центры Петербурга предложили властям открыть в них пункты вакцинации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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