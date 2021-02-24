В ТЦ Санкт-Петербурга открылись пункты вакцинации от коронавируса

В январе в московских ТЦ и других местах заработали выездные бригады вакцинации. Сделать привику от коронавируса можно в московском фудмолле «ДЕПО», в торговых центрах ГУМ, «Океания», «Щелковский», «Водный», «Калужский», «Калейдоскоп», Columbus, «Саларис», «Город», «Л-153», во флагманском офисе «Мои документы» Центрального административного округа столицы, расположенном в торгово-развлекательном центре «Афимолл Сити», в театре «Геликон-опера». В феврале появилась возможность сделать прививку на ВДНХ и в торговом центре «Европейский» на Киевской площади.