В Петербурге прекратили дело задержанного на акции протеста инвалида по зрению

Полицейские задержали Семенова 31 января на Пионерской площади Санкт-Петербурга. Согласно их протоколу, около 13.30 Семенов «принимал участие в массовом одновременном пребывании граждан в общественном месте, не являющимся публичным мероприятием в количестве более 50 человек, в нарушение санитарных норм и правил». В суде инвалид своей вины не признавал, настаивал, что оказался в районе проведения акции случайно и не знал о ее проведении заранее, а также в целом не понимал, что там происходит, так как почти ничего не видит.