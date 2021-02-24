В Петербурге прекратили дело задержанного на акции протеста инвалида по зрению
Петроградский суд Санкт-Петербурга прекратил дело в отношении слабовидящего инвалида Юрия Семенова, задержанного по подозрению в нарушении санитарных норм при участии в несанкционированной акции протеста в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального 31 января. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
«Суд производство по делу прекратил в связи с отсутствием состава», — говорится в сообщении. На суде подтвердили наличие у Семенова инвалидности второй группы в связи с дистрофией зрительного нерва, а также правдивость его показаний о том, что в районе несанкционированной акции протеста он оказался случайно, возвращаясь из городского Центра медико-социальной реабилитации инвалидов по зрению.
Полицейские задержали Семенова 31 января на Пионерской площади Санкт-Петербурга. Согласно их протоколу, около 13.30 Семенов «принимал участие в массовом одновременном пребывании граждан в общественном месте, не являющимся публичным мероприятием в количестве более 50 человек, в нарушение санитарных норм и правил». В суде инвалид своей вины не признавал, настаивал, что оказался в районе проведения акции случайно и не знал о ее проведении заранее, а также в целом не понимал, что там происходит, так как почти ничего не видит.
Несогласованные акции протеста в поддержку Навального, арестованного 18 января за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г. и 2 февраля осужденного на 3,5 года колонии общего режима, состоялись в ряде городов России 23 и 31 января, а также 2 февраля. По данным «ОВД-инфо», по итогам акций полиция задержала более 11 тыс. человек. Только в Москве возбуждено более 5 тыс. административных дел, из которых почти 1 тыс. окончились административным арестом. В отношении некоторых участников протестов заведено около 90 уголовных дел.