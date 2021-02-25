Суд вновь продлил меру пресечения аудитору Счетной палаты Михаилу Меню
Басманный суд Москвы до 30 марта 2021 г. продлил меру пресечения в виде запрета на совершение определенных действий аудитору Счетной палаты, экс-губернатору Ивановской области Михаилу Меню, сообщила пресс-служба суда. Чиновника подозревают в хищении средств из регионального бюджета в размере 700 млн руб.
«25 февраля 2021 года Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде запрета определенных действий до 30 марта 2021 года в отношении Михаила Меня», — заявили в пресс-службе. Суд принимает подобное решение уже второй раз. Ранее мера пресечения Меня была продлена до 28 февраля.
19 ноября прошлого года Меню по решению суда стало запрещено покидать место фактического проживания, общаться с определенным кругом лиц и пользоваться интернетом. Однако он может выходить на двухчасовые прогулки.
Накануне вынесения подобного решения, 18 ноября, Мень был задержан. Следственный комитет России (СКР) выдвинул ему обвинения в хищении 700 млн руб. из бюджета Ивановской области, губернатором которой он был с 2005 по 2013 г. По версии следователей, будучи главой региона, чиновник указал принять несколько нормативно-правовых актов, после чего перечислил в виде займа выделенные Минфином средства на развитие области в пользу компании «Ивановский бройлер». СК считает, что хищение было совершено в 2011 г.
Управляющий директор «Ивановского бройлера» Дмитрий Гришин и бывший первый заместитель председателя правительства Ивановской области Павел Коньков также проходят как обвиняемые по делу, возбужденному по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). Максимальное наказание за подобное деяние составляет 10 лет лишения свободы.
С ноября 2013 г. Мень занимал должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, а в 2018 г. получил пост аудитора Счетной палаты., гарантирующий неприкосновенность. Задержание чиновника стало возможным после того, как сделать это по просьбе Генерального прокурора России Игоря Краснова единогласно разрешил Совет Федерации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил журналистам, что Владимир Путин осведомлен о выдвинутых Меню обвинениях.