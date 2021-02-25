Суд вновь продлил меру пресечения аудитору Счетной палаты Михаилу Меню

Накануне вынесения подобного решения, 18 ноября, Мень был задержан. Следственный комитет России (СКР) выдвинул ему обвинения в хищении 700 млн руб. из бюджета Ивановской области, губернатором которой он был с 2005 по 2013 г. По версии следователей, будучи главой региона, чиновник указал принять несколько нормативно-правовых актов, после чего перечислил в виде займа выделенные Минфином средства на развитие области в пользу компании «Ивановский бройлер». СК считает, что хищение было совершено в 2011 г.