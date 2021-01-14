Суд продлил меру пресечения аудитору Счетной палаты Михаилу Меню
Басманный суд Москвы до 28 февраля 2021 г. продлил меру пресечения в виде наложения запрета на совершение определенных действий аудитору Счетной палаты, экс-губернатору Ивановской области Михаилу Меню, подозреваемому в хищении из регионального бюджета 700 млн руб., сообщили в пресс-служба суда.
«Ходатайство следователя удовлетворено. Мера пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Михаила Меня продлена до 28 февраля», — заявили в суде.
19 ноября 2020 г. суд запретил Меню покидать место фактического проживания, кроме двухчасовых прогулок, общаться с определенным кругом лиц и пользоваться интернетом.
Михаил Мень был задержан 18 ноября 2020 г. Следственный комитет (СК) выдвинул ему обвинения в хищении 700 млн руб. из бюджета Ивановской области, губернатором которой он был с 2005 по 2013 г. По версии СК, находясь в должности главы региона, Мень указал принять несколько нормативно-правовых актов, после чего перечислил в виде займа выделенные Минфином России средства на развитие области в пользу компании «Ивановский бройлер». СК считает, что хищение было совершено в 2011 г.
Управляющий директор «Ивановского бройлера» Дмитрий Гришин и бывший первый заместитель председателя правительства Ивановской области Павел Коньков также проходят обвиняемыми по делу, которое было возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье достигает 10 лет лишения свободы.
С ноября 2013 г. Мень занимал должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Затем, в 2018 г., он был назначен аудитором Счетной палаты.
Несмотря на то, что пост чиновника гарантирует неприкосновенность, его задержание стало возможным после того, как сделать это по просьбе Генерального прокурора России Игоря Краснова единогласно разрешил Совет Федерации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил журналистам, что Владимир Путин осведомлен о выдвинутых Меню обвинениях.