Суд продлил меру пресечения аудитору Счетной палаты Михаилу Меню

Михаил Мень был задержан 18 ноября 2020 г. Следственный комитет (СК) выдвинул ему обвинения в хищении 700 млн руб. из бюджета Ивановской области, губернатором которой он был с 2005 по 2013 г. По версии СК, находясь в должности главы региона, Мень указал принять несколько нормативно-правовых актов, после чего перечислил в виде займа выделенные Минфином России средства на развитие области в пользу компании «Ивановский бройлер». СК считает, что хищение было совершено в 2011 г.