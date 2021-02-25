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Российские туроператоры допустили открытие границ с Европой летом

Ведомости

Европейские страны могут возобновить выдачу виз россиянам летом 2021 г., заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев в ходе пресс-конференции.

«Они (представители РСТ в европейских странах – прим. «Ведомости») говорят о том, что летом, дай бог, есть такая надежда, что начнут выдаваться визы для России», – сказал Игнатьев. Он отметил, что пока нет официальных сообщений по этому поводу, перспектива возобновления путешествий в страны Европы зависит от развития ситуации с коронавирусом.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что при пессимистичном варианте ограничения на международный туризм сохранятся на уровне 2020 г., при средне-оптимистичном – открытие стран и возобновление авиасообщения будут зависеть от результатов вакцинации, при оптимистичном – с апреля 2021 г. в мире постепенно начнут сниматься ограничения и будет происходить пошаговое восстановление авиасообщения между странами.

По состоянию на февраль Россия возобновила авиасообщение более чем с 20 странами, но туристы могут посетить только 15 из них, пишет «Интерфакс».

Ранее по теме: Как россияне будут путешествовать в 2021 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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