Российские туроператоры допустили открытие границ с Европой летом
Европейские страны могут возобновить выдачу виз россиянам летом 2021 г., заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев в ходе пресс-конференции.
«Они (представители РСТ в европейских странах – прим. «Ведомости») говорят о том, что летом, дай бог, есть такая надежда, что начнут выдаваться визы для России», – сказал Игнатьев. Он отметил, что пока нет официальных сообщений по этому поводу, перспектива возобновления путешествий в страны Европы зависит от развития ситуации с коронавирусом.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что при пессимистичном варианте ограничения на международный туризм сохранятся на уровне 2020 г., при средне-оптимистичном – открытие стран и возобновление авиасообщения будут зависеть от результатов вакцинации, при оптимистичном – с апреля 2021 г. в мире постепенно начнут сниматься ограничения и будет происходить пошаговое восстановление авиасообщения между странами.
По состоянию на февраль Россия возобновила авиасообщение более чем с 20 странами, но туристы могут посетить только 15 из них, пишет «Интерфакс».