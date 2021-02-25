Российские туроператоры допустили открытие границ с Европой летом

«Они (представители РСТ в европейских странах – прим. «Ведомости») говорят о том, что летом, дай бог, есть такая надежда, что начнут выдаваться визы для России», – сказал Игнатьев. Он отметил, что пока нет официальных сообщений по этому поводу, перспектива возобновления путешествий в страны Европы зависит от развития ситуации с коронавирусом.