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В библиотеках Москвы стали принимать единый читательский билет

Ведомости

Все 440 библиотек департамента культуры Москвы теперь принимают единый читательский билет (ЕЧБ), сообщают на официальном сайте мэра Москвы.

«Единый читательский билет — это пластиковая карта, на которой есть штрихкод и уникальный 13-значный номер. Благодаря ему, чтобы получить книги или периодические издания в разных читальнях, больше не нужно регистрироваться в каждой из них отдельно», — пояснили в мэрии. Найти ближайшую библиотеку, где принимают ЕЧБ, можно на сайте «Библиогород». В качестве ЕЧБ можно также использовать «карту москвича». Жители столицы, по данным мэрии, уже оформили 470 тыс. единых билетов.

Библиотеки Москвы возобновили работу после карантина 22 января. Количество посетителей в них при этом пока не может превышать 50% общей вместимости соответствующих помещений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных