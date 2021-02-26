В библиотеках Москвы стали принимать единый читательский билет

«Единый читательский билет — это пластиковая карта, на которой есть штрихкод и уникальный 13-значный номер. Благодаря ему, чтобы получить книги или периодические издания в разных читальнях, больше не нужно регистрироваться в каждой из них отдельно», — пояснили в мэрии. Найти ближайшую библиотеку, где принимают ЕЧБ, можно на сайте «Библиогород». В качестве ЕЧБ можно также использовать «карту москвича». Жители столицы, по данным мэрии, уже оформили 470 тыс. единых билетов.