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Песков оценил влияние введения ковид-паспортов в ЕС на Россию

Ведомости

Введение обязательных сертификатов вакцинации для свободного передвижения между странами Евросоюза вряд ли приведет к соответствующей договоренности между ЕС и Россией. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о согласии лидеров сообщества на эти меры.

«В случае если этот проект будет финализирован, и какие-то документы будут вводиться, и с этими документами будет связано какое-то передвижение, то, конечно это предмет для наших будущих контактов с европейцами и глубокого анализа. Пока никаких международных договоренностей нет и вряд ли они возможны», — сказал Песков, подчеркнув, что сейчас вопрос сертификатов касается исключительно передвижения внутри ЕС.

Он отметил, что в целом говорить о согласовании властями ЕС сертификатов вакцинирования для свободы передвижения между странами сообщества «преждевременно». «Не думаю, конечно, что сейчас какие-то нюансы проработаны и понятны самим странами-членам [Евросоюза]. Будем конечно самым тщательным образом отслеживать, насколько они будут касаться нас», — сказал Песков.

Накануне Меркель заявила, что лидеры стран Евросоюза согласились с необходимостью ввести электронные сертификаты для тех, кто получил прививку от коронавируса. Эти документы дадут возможность путешествовать между странами сообщества. По словам Меркель, на проработку вопроса уйдет до трех месяцев. С предложением ввести «ковидные паспорта» к ЕС обратился до этого канцлер Австрии Себастьян Курц.

В России мнения о необходимости ковид-паспортов, дающих право на свободное перемещение, разделились. В Госдуме и Совфеде выступают резко против введения «ковид-паспортов». «Вредной» идею таких документов назвала также в конце января вице-премьер Татьяна Голикова. По данным опроса Superjob, 59% россиян также считают «ковид-паспорта» ненужными. В то же время в Башкирии решили ввести соответствующий документ после вакцинации четверти населения республики. На Сахалине сначала решил ввести аналоги «ковидных паспортов» в виде бейджей, затем — QR-кода, загруженного на телефон, однако в итоге отказались от этой идеи. Окончательное решение по этой мере не принято.

Ранее по теме: На Сахалине отказались от идеи «ковидных паспортов»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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