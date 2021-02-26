Песков оценил влияние введения ковид-паспортов в ЕС на Россию

В России мнения о необходимости ковид-паспортов, дающих право на свободное перемещение, разделились. В Госдуме и Совфеде выступают резко против введения «ковид-паспортов». «Вредной» идею таких документов назвала также в конце января вице-премьер Татьяна Голикова. По данным опроса Superjob, 59% россиян также считают «ковид-паспорта» ненужными. В то же время в Башкирии решили ввести соответствующий документ после вакцинации четверти населения республики. На Сахалине сначала решил ввести аналоги «ковидных паспортов» в виде бейджей, затем — QR-кода, загруженного на телефон, однако в итоге отказались от этой идеи. Окончательное решение по этой мере не принято.