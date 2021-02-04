На Сахалине отказались от идеи «ковидных паспортов»

Сахалин был одним из немногих регионов России, который решил ввести аналоги «ковидных паспортов». Изначально губернатор Валерий Лимаренко заявил, что они будут иметь вид бейджа, обладателю которого можно свободно перемещаться в регионе и вовне его, а также находиться без маски в общественных местах. Потом он уточнил, что вместо бейджей в качестве документа будет использоваться электронный сертификат в виде QR-кода, загруженного на телефон.