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На Сахалине отказались от идеи «ковидных паспортов»

Ведомости

Власти Сахалина отказались от идеи так называемых «ковидных паспортов» — свидетельств о прохождении вакцинации, дающих право на свободное перемещение. Об этом сообщил зампредседателя правительства Сахалинской области Владимир Ющук, передают «РИА Новости».

«Федеральный центр дал разъяснение, что не надо делать никаких отдельных паспортов. Сегодня каждый, кто вакцинируется, автоматически его данные остаются на портале госуслуг», — объяснил Ющук отказ от идеи «ковид-паспортов».

«Собственно говоря, этот сертификат (о прививке. — прим. ред.) заменяет все явления, которые можно назвать паспортами, бейджами и так далее», — подчеркнул Ющук.

Сахалин был одним из немногих регионов России, который решил ввести аналоги «ковидных паспортов». Изначально губернатор Валерий Лимаренко заявил, что они будут иметь вид бейджа, обладателю которого можно свободно перемещаться в регионе и вовне его, а также находиться без маски в общественных местах. Потом он уточнил, что вместо бейджей в качестве документа будет использоваться электронный сертификат в виде QR-кода, загруженного на телефон.

В Башкирии, власти которой также решили пойти на такую меру, в конце января приостановили действие подобных документов. В Уфе считают, что «ковид-паспорта» следует начать выдавать с момента вакцинации как минимум четверти населения республики.

 В Госдуме и Совфеде выступают резко против введения «ковид-паспортов». «Вредной» идею таких документов назвала также в конце января вице-премьер Татьяна Голикова. По данным опроса Superjob, 59% россиян также считают «ковид-паспорта» ненужными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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