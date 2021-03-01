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«Коммерсантъ» узнал об уголовном деле из-за слива данных пассажиров рейса Навального

Ведомости

Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело о попытке получить данные пассажиров, которые летели одним рейсом с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексеем Навальным из Томска в Москву 20 августа 2020 г., сообщил «Коммерсантъ». 

По данным издания, сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу в январе 2021 г. подали рапорт о незаконном получении информации из служебной базы данных «Розыск-Магистраль». Как показала проверка, 8 и 9 сентября 2020 г. в базу данных по авиаперелетам заходил майор полиции Санкт-Петербурга. Он якобы искал информацию о рейсах из Томска в Домодедово 20 и 21 августа 2020 г., выбрал рейс 2614 компании S7, получил персональные данные и передал их «некоему лицу». Этим рейсом летел Навальный, когда ему стало плохо из-за предполагаемого отравления боевым химическим веществом «Новичок». 

Позднее главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по ч.3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). 

«Коммерсантъ» заявил, что задержание в субботу, 27 февраля, журналистки издания «База» Мяйле Мачюлите связано с этим уголовным делом. Редакция издания заявила, что незадолго до задержания с Мачюлите связался сотрудник полиции и сказал, что хочет передать ей важную информацию. Встреча была назначена на Московском вокзале в Санкт-Петербурге. Сотрудники УСБ МВД задержали журналистку во время встречи с полицейским. 

По данным «Фонтанки», УСБ с помощью прослушки и скрытого наблюдения выяснила, что капитан полиции Константин Голубев попросил проверить базу данных майора Романа Гладышева. По данным издания, во время задержания журналистка «Базы» подтвердила, что попросила Голубева «пробить» в базе данных информацию о пассажирах рейса Навального. Издание отметило, что уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено не было.

20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в Омске. Его госпитализировали в местную больницу, где он впал в кому. Врачи поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Позднее Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где 7 сентября его вывели из комы, а 23 сентября выписали из стационара. Немецкие специалисты утверждают, что Навальный был отравлен ядом из группы «Новичок». В Москве требуют предоставить доказательства отравления. В России идет доследственная проверка по факту возможного отравления политика, уголовное дело не возбуждено.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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