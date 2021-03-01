«Коммерсантъ» узнал об уголовном деле из-за слива данных пассажиров рейса Навального

По данным издания, сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу в январе 2021 г. подали рапорт о незаконном получении информации из служебной базы данных «Розыск-Магистраль». Как показала проверка, 8 и 9 сентября 2020 г. в базу данных по авиаперелетам заходил майор полиции Санкт-Петербурга. Он якобы искал информацию о рейсах из Томска в Домодедово 20 и 21 августа 2020 г., выбрал рейс 2614 компании S7, получил персональные данные и передал их «некоему лицу». Этим рейсом летел Навальный, когда ему стало плохо из-за предполагаемого отравления боевым химическим веществом «Новичок».