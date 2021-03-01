В Крыму ослабили ограничения на работу кинотеатров

«Разрешается оказывать услуги по организации культурно-досуговых мероприятий (театров, кинотеатров, цирков, филармоний) при условии продажи билетов до 75% от общего количества посадочных мест», — говорится в сообщении. При этом в регионе сохраняются ограничения на проведение массовых мероприятий, заполняемость залов кафе и ресторанов (не более чем на 50%), а также масочный режим и необходимость соблюдать социальную дистанцию.