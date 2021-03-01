В Крыму ослабили ограничения на работу кинотеатров
Власти Крыма разрешили театрам, циркам и кинотеатрам работать с заполняемостью залов не более чем на 75%, сообщила пресс-служба правительства республики.
«Разрешается оказывать услуги по организации культурно-досуговых мероприятий (театров, кинотеатров, цирков, филармоний) при условии продажи билетов до 75% от общего количества посадочных мест», — говорится в сообщении. При этом в регионе сохраняются ограничения на проведение массовых мероприятий, заполняемость залов кафе и ресторанов (не более чем на 50%), а также масочный режим и необходимость соблюдать социальную дистанцию.
Ранее власти Севастополя приняли решение отменить справки об отсутствии коронавируса при заселении в гостиницы и разрешили работать театрам, кинотеатрам и музеям с заполнением залов и помещений на 30% с 1 февраля. К обычному режиму работы вернулись кафе и рестораны, разрешены корпоративы и торжества с числом участников не более 15 человек.
По данным оперативного штаба на 1 марта, в Крыму за сутки выявили 62 новых случая коронавируса, 12 человек выздоровели, 5 скончались. Всего в регионе зарегистрировано 35 790 случаев заражения и 934 летальных исхода.