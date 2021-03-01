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В Крыму ослабили ограничения на работу кинотеатров

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Власти Крыма разрешили театрам, циркам и кинотеатрам работать с заполняемостью залов не более чем на 75%, сообщила пресс-служба правительства республики.

«Разрешается оказывать услуги по организации культурно-досуговых мероприятий (театров, кинотеатров, цирков, филармоний) при условии продажи билетов до 75% от общего количества посадочных мест», — говорится в сообщении. При этом в регионе сохраняются ограничения на проведение массовых мероприятий, заполняемость залов кафе и ресторанов (не более чем на 50%), а также масочный режим и необходимость соблюдать социальную дистанцию.

Ранее власти Севастополя приняли решение отменить справки об отсутствии коронавируса при заселении в гостиницы и разрешили работать театрам, кинотеатрам и музеям с заполнением залов и помещений на 30% с 1 февраля. К обычному режиму работы вернулись кафе и рестораны, разрешены корпоративы и торжества с числом участников не более 15 человек.

По данным оперативного штаба на 1 марта, в Крыму за сутки выявили 62 новых случая коронавируса, 12 человек выздоровели, 5 скончались. Всего в регионе зарегистрировано 35 790 случаев заражения и 934 летальных исхода. 

Ранее по теме: В Севастополе отменили справки по COVID-19 для туристов и открыли кинотеатры

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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