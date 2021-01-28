В Севастополе отменили справки по COVID-19 для туристов и открыли кинотеатры

К обычному режиму работы вернутся кафе и рестораны, будут разрешены корпоративы и торжества с числом участников не более 15 человек, экскурсии на открытом воздухе, а также экскурсии в закрытых помещениях при условии их заполнения не более чем на 30% и соблюдении санитарных норм. В городе отменяется обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет. Жители по-прежнему должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.