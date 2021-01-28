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В Севастополе отменили справки по COVID-19 для туристов и открыли кинотеатры

Ведомости

Власти Севастополя приняли решение отменить справки об отсутствии коронавируса при заселении в гостиницы и разрешили работать театрам, кинотеатрам и музеям с 1 февраля, сообщили в пресс-службе правительства региона. 

«С 1 февраля возобновят работу театры и кинотеатры, а также музеи с заполнением залов и помещений на 30%. Севастопольские гостиницы смогут принимать постояльцев без справок об отсутствии COVID-19», — говорится в сообщении.

К обычному режиму работы вернутся кафе и рестораны, будут разрешены корпоративы и торжества с числом участников не более 15 человек, экскурсии на открытом воздухе, а также экскурсии в закрытых помещениях при условии их заполнения не более чем на 30% и соблюдении санитарных норм. В городе отменяется обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет. Жители по-прежнему должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.  

По данным оперативного штаба на 28 января, в Севастополе за сутки выявили 98 новых случаев коронавируса, 81 человек выздоровел, 5 скончались. Всего в регионе зарегистрирован 9401 случай заражения и 381 летальный исход. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных