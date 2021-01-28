В Севастополе отменили справки по COVID-19 для туристов и открыли кинотеатры
Власти Севастополя приняли решение отменить справки об отсутствии коронавируса при заселении в гостиницы и разрешили работать театрам, кинотеатрам и музеям с 1 февраля, сообщили в пресс-службе правительства региона.
«С 1 февраля возобновят работу театры и кинотеатры, а также музеи с заполнением залов и помещений на 30%. Севастопольские гостиницы смогут принимать постояльцев без справок об отсутствии COVID-19», — говорится в сообщении.
К обычному режиму работы вернутся кафе и рестораны, будут разрешены корпоративы и торжества с числом участников не более 15 человек, экскурсии на открытом воздухе, а также экскурсии в закрытых помещениях при условии их заполнения не более чем на 30% и соблюдении санитарных норм. В городе отменяется обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет. Жители по-прежнему должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.
По данным оперативного штаба на 28 января, в Севастополе за сутки выявили 98 новых случаев коронавируса, 81 человек выздоровел, 5 скончались. Всего в регионе зарегистрирован 9401 случай заражения и 381 летальный исход.