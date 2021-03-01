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Адвокат сообщил о требовании следствия продлить арест Ивану Сафронову

Ведомости

Следствие требует продлить арест советнику главы «Роскосмоса», бывшему журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене. Об этом «Ведомостям» сообщил его адвокат Иван Павлов.

«Срок, на который предлагается продлить арест, обозначается в ходатайстве, которое направляется следствием в суд», — сказал Павлов. Он подтвердил, что ходатайство было направлено сегодня, о чем защита была извещена. Ознакомиться с содержанием ходатайства удастся уже в день суда, то есть сегодня, сказал адвокат.

Сегодня в Лефортовском суде пройдет заседание по делу Ивана Сафронова. Он занял должность советника гендиректора «Роскосмоса» в мае 2020 г., до этого он работал в «Коммерсанте» и «Ведомостях». 7 июля того же года экс-журналиста задержали по обвинению в госизмене. С момента задержания Сафронов находится в СИЗО «Лефортово», срок его ареста был продлен до 7 марта 2021 г. Сафронов вину не признает.

В середине декабря «Ведомости» опубликовали постановление, предоставленное защитником Сафронова Павловым. Из документа следует, что бывшего журналиста обвиняют в передаче чешской разведке информации о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и о деятельности вооруженных сил страны на Ближнем Востоке. Деяние датируется 2017 г. Тогда Сафронов работал корреспондентом «Коммерсанта». Следствие также считает, что он был завербован чешской разведкой в 2012 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных