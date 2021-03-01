Адвокат сообщил о требовании следствия продлить арест Ивану Сафронову
Следствие требует продлить арест советнику главы «Роскосмоса», бывшему журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене. Об этом «Ведомостям» сообщил его адвокат Иван Павлов.
«Срок, на который предлагается продлить арест, обозначается в ходатайстве, которое направляется следствием в суд», — сказал Павлов. Он подтвердил, что ходатайство было направлено сегодня, о чем защита была извещена. Ознакомиться с содержанием ходатайства удастся уже в день суда, то есть сегодня, сказал адвокат.
Сегодня в Лефортовском суде пройдет заседание по делу Ивана Сафронова. Он занял должность советника гендиректора «Роскосмоса» в мае 2020 г., до этого он работал в «Коммерсанте» и «Ведомостях». 7 июля того же года экс-журналиста задержали по обвинению в госизмене. С момента задержания Сафронов находится в СИЗО «Лефортово», срок его ареста был продлен до 7 марта 2021 г. Сафронов вину не признает.
В середине декабря «Ведомости» опубликовали постановление, предоставленное защитником Сафронова Павловым. Из документа следует, что бывшего журналиста обвиняют в передаче чешской разведке информации о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и о деятельности вооруженных сил страны на Ближнем Востоке. Деяние датируется 2017 г. Тогда Сафронов работал корреспондентом «Коммерсанта». Следствие также считает, что он был завербован чешской разведкой в 2012 г.