Адвокат сообщил о требовании следствия продлить арест Ивану Сафронову

Сегодня в Лефортовском суде пройдет заседание по делу Ивана Сафронова. Он занял должность советника гендиректора «Роскосмоса» в мае 2020 г., до этого он работал в «Коммерсанте» и «Ведомостях». 7 июля того же года экс-журналиста задержали по обвинению в госизмене. С момента задержания Сафронов находится в СИЗО «Лефортово», срок его ареста был продлен до 7 марта 2021 г. Сафронов вину не признает.