Скворцова рассказала об испытаниях препарата от коронавируса «Мир-19»

Кроме того, специалисты ФМБА разрабатывают вакцину, которая будет воздействовать не на S-белок, а на другие белковые компоненты вируса, и формировать у человека клеточный иммунитет. «Если антительный иммунитет, как правило, держится месяцами, то клеточный иммунитет – годами, и в экспериментальных определенных работах доказано сохранение этого иммунитета до 13–17 лет», — отметила она. Клинические исследования препарата планируется начать в июле 2021 г.