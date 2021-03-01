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Скворцова рассказала об испытаниях препарата от коронавируса «Мир-19»

Ведомости

Первая фаза клинических исследований препарата от коронавируса «Мир-19» началась в России, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает пресс-служба Кремля.

«30 декабря мы получили разрешение на клинические исследования – все уже закончено было, вся доклиника. Сразу после Нового года эти клинические исследования начаты», — сказала Скворцова.

Препарат основан на применении микроРНК, «блокирующих определенные сайты РНК-вируса, и те сайты, которые отвечают за копирование молекулы вируса, – это так называемый РНК-полимеразный сайт», рассказала Скворцова. По ее словам, микроРНК безопасен для человека, он не влияет на человеческий геном и иммунитет, но при этом эффективно поражает вирус и предотвращает наиболее тяжелые формы развития коронавируса.

Первая фаза испытаний препарата проводится «особенно тщательно» ввиду того, что молекула новая и не имеет аналогов. Окончание этой фазы запланировано на середину марта, рассказала Скворцова.

Кроме того, специалисты ФМБА разрабатывают вакцину, которая будет воздействовать не на S-белок, а на другие белковые компоненты вируса, и формировать у человека клеточный иммунитет. «Если антительный иммунитет, как правило, держится месяцами, то клеточный иммунитет – годами, и в экспериментальных определенных работах доказано сохранение этого иммунитета до 13–17 лет», — отметила она. Клинические исследования препарата планируется начать в июле 2021 г.

В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г., «ЭпиВакКорона» – в октябре 2020 г., «КовиВак» – в феврале 2021 г. В январе в стране началась массовая вакцинация.

Ранее по теме: Минздрав выдал разрешение на исследования антидота для лечения COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных