Скворцова рассказала об испытаниях препарата от коронавируса «Мир-19»
Первая фаза клинических исследований препарата от коронавируса «Мир-19» началась в России, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает пресс-служба Кремля.
«30 декабря мы получили разрешение на клинические исследования – все уже закончено было, вся доклиника. Сразу после Нового года эти клинические исследования начаты», — сказала Скворцова.
Препарат основан на применении микроРНК, «блокирующих определенные сайты РНК-вируса, и те сайты, которые отвечают за копирование молекулы вируса, – это так называемый РНК-полимеразный сайт», рассказала Скворцова. По ее словам, микроРНК безопасен для человека, он не влияет на человеческий геном и иммунитет, но при этом эффективно поражает вирус и предотвращает наиболее тяжелые формы развития коронавируса.
Первая фаза испытаний препарата проводится «особенно тщательно» ввиду того, что молекула новая и не имеет аналогов. Окончание этой фазы запланировано на середину марта, рассказала Скворцова.
Кроме того, специалисты ФМБА разрабатывают вакцину, которая будет воздействовать не на S-белок, а на другие белковые компоненты вируса, и формировать у человека клеточный иммунитет. «Если антительный иммунитет, как правило, держится месяцами, то клеточный иммунитет – годами, и в экспериментальных определенных работах доказано сохранение этого иммунитета до 13–17 лет», — отметила она. Клинические исследования препарата планируется начать в июле 2021 г.
В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г., «ЭпиВакКорона» – в октябре 2020 г., «КовиВак» – в феврале 2021 г. В январе в стране началась массовая вакцинация.