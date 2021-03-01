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Путин заявил об эффективности российских вакцин против мутаций коронавируса

Ведомости

Российские вакцины эффективны против мутаций коронавируса, заявил президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с руководителем Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой, передает пресс-служба Кремля.

«Как мне докладывали, имеющиеся у нас сегодня вакцины эффективно работают и против этих штаммов, которые так сегодня всех в Европе пугают, да и не только в Европе», – сказал Путин. 

Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса в начале декабря 2020 г. В связи с этим Россия временно ограничила авиасообщение с этой страной. По данным ВОЗ, штамм выявлен более чем в 100 странах мира. Пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что российские вакцины от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» доказали свою эффективность против этого штамма. По данным ведомства, в мире выявлено около 40 тыс. мутаций коронавируса.

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Она разработана в центре им. Гамалеи. Вторая российская вакцина от коронавируса – «ЭпиВакКорона» – была создана в центре «Вектор» и зарегистрирована в октябре 2020 г. Третий препарат – «КовиВак» центра им. Чумакова – зарегистрирован в феврале 2021 г. В январе в России началась массовая вакцинация от коронавируса.

Ранее по теме: «Спутник V» и «ЭпиВакКорону» признали эффективными против британского штамма COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных