Путин заявил об эффективности российских вакцин против мутаций коронавируса
Российские вакцины эффективны против мутаций коронавируса, заявил президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с руководителем Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой, передает пресс-служба Кремля.
«Как мне докладывали, имеющиеся у нас сегодня вакцины эффективно работают и против этих штаммов, которые так сегодня всех в Европе пугают, да и не только в Европе», – сказал Путин.
Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса в начале декабря 2020 г. В связи с этим Россия временно ограничила авиасообщение с этой страной. По данным ВОЗ, штамм выявлен более чем в 100 странах мира. Пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что российские вакцины от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» доказали свою эффективность против этого штамма. По данным ведомства, в мире выявлено около 40 тыс. мутаций коронавируса.
Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Она разработана в центре им. Гамалеи. Вторая российская вакцина от коронавируса – «ЭпиВакКорона» – была создана в центре «Вектор» и зарегистрирована в октябре 2020 г. Третий препарат – «КовиВак» центра им. Чумакова – зарегистрирован в феврале 2021 г. В январе в России началась массовая вакцинация от коронавируса.