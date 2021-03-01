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ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к Евросоюзу

Ведомости

Положительно относятся к странам Евросоюза 55% россиян, к такому выводу пришел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам опроса, в котором участвовали 1600 граждан старше 18 лет.

«Более половины россиян (55%) положительно относятся к странам Европейского союза (ЕС). Отрицательные оценки высказали 27% опрошенных и 18% затруднились ответить», – говорится в сообщении центра. Скорее прохладными называют отношения России и ЕС 40% респондентов, нейтральными – 26%, положительными – 15%, враждебными – 13%.

Почти половина – 48% – россиян убеждены, что Россия должна стремиться к установлению партнерских отношений с Евросоюзом, 35% считают, что в ЕС никогда не будут относиться к РФ как к равноправному партнеру, поэтому необходимости в этом стремлении нет. По мнению 9% участников опроса, Россия должна стремиться стать полноправным членом Евросоюза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных