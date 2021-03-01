ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к Евросоюзу
Положительно относятся к странам Евросоюза 55% россиян, к такому выводу пришел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам опроса, в котором участвовали 1600 граждан старше 18 лет.
«Более половины россиян (55%) положительно относятся к странам Европейского союза (ЕС). Отрицательные оценки высказали 27% опрошенных и 18% затруднились ответить», – говорится в сообщении центра. Скорее прохладными называют отношения России и ЕС 40% респондентов, нейтральными – 26%, положительными – 15%, враждебными – 13%.
Почти половина – 48% – россиян убеждены, что Россия должна стремиться к установлению партнерских отношений с Евросоюзом, 35% считают, что в ЕС никогда не будут относиться к РФ как к равноправному партнеру, поэтому необходимости в этом стремлении нет. По мнению 9% участников опроса, Россия должна стремиться стать полноправным членом Евросоюза.