ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к Евросоюзу

Почти половина – 48% – россиян убеждены, что Россия должна стремиться к установлению партнерских отношений с Евросоюзом, 35% считают, что в ЕС никогда не будут относиться к РФ как к равноправному партнеру, поэтому необходимости в этом стремлении нет. По мнению 9% участников опроса, Россия должна стремиться стать полноправным членом Евросоюза.