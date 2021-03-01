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Матвиенко допустила проведение нового голосования по памятнику на Лубянке

Ведомости

Голосование для определения внешнего вида Лубянской площади в Москве может снова состояться в будущем, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости». 

«Рано или поздно придет время обсуждения, как быть с Лубянской площадью. Я разделяю мнение тех архитекторов и историков, которые считают, что Лубянская площадь должна быть архитектурно завершена, что там должна быть некая доминанта, которая бы сделала ее завершенной, вместо этого асфальта. Возможно, и повторится такое обсуждение, но с бо́льшим набором проектов в перспективе», — сказала она.

25 февраля на портале «Активный гражданин» открылось голосование по памятника на Лубянской площади в Москве. Выбор был поставлен между установкой монумента Феликсу Дзержинскому и князю Александру Невскому.

26 февраля мэр Москвы Сергей Собянин предложил оставить Лубянскую площадь в нынешнем виде и не устанавливать на ней никаких памятников. 

«Очевидно, что общественное мнение разделилось примерно пополам. А само голосование все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов. И это не очень хорошо. Для такого рода решений, на мой взгляд, требуется больше согласия людей», — отметил мэр.

Согласно данным портала «Активный гражданин», за установку памятника Александру Невскому проголосовали 55% человек (176 897), Феликсу Дзержинскому — 45% (142 943).

Ранее по теме: Противостояние между сторонниками Невского и Дзержинского не дошло до логического конца

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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