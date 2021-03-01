Матвиенко допустила проведение нового голосования по памятнику на Лубянке
Голосование для определения внешнего вида Лубянской площади в Москве может снова состояться в будущем, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости».
«Рано или поздно придет время обсуждения, как быть с Лубянской площадью. Я разделяю мнение тех архитекторов и историков, которые считают, что Лубянская площадь должна быть архитектурно завершена, что там должна быть некая доминанта, которая бы сделала ее завершенной, вместо этого асфальта. Возможно, и повторится такое обсуждение, но с бо́льшим набором проектов в перспективе», — сказала она.
25 февраля на портале «Активный гражданин» открылось голосование по памятника на Лубянской площади в Москве. Выбор был поставлен между установкой монумента Феликсу Дзержинскому и князю Александру Невскому.
26 февраля мэр Москвы Сергей Собянин предложил оставить Лубянскую площадь в нынешнем виде и не устанавливать на ней никаких памятников.
«Очевидно, что общественное мнение разделилось примерно пополам. А само голосование все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов. И это не очень хорошо. Для такого рода решений, на мой взгляд, требуется больше согласия людей», — отметил мэр.
Согласно данным портала «Активный гражданин», за установку памятника Александру Невскому проголосовали 55% человек (176 897), Феликсу Дзержинскому — 45% (142 943).