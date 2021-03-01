Матвиенко допустила проведение нового голосования по памятнику на Лубянке

«Рано или поздно придет время обсуждения, как быть с Лубянской площадью. Я разделяю мнение тех архитекторов и историков, которые считают, что Лубянская площадь должна быть архитектурно завершена, что там должна быть некая доминанта, которая бы сделала ее завершенной, вместо этого асфальта. Возможно, и повторится такое обсуждение, но с бо́льшим набором проектов в перспективе», — сказала она.