Экс-сотрудник департамента Минобороны получил 6,5 года колонии за взятку
Хамовнический суд Москвы признал виновным в получении взятки бывшего замначальника управления департамента госзакупок Минобороны Александра Борувкова и приговорил к 6,5 года колонии и штрафу в размере 368 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета. Суд также удовлетворил иск о взыскании с осужденного свыше 650 млн руб.
Борувкова признали виновным в превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290). Он заключил сделку со следствием, дело рассматривалось в суде в особом порядке, без исследования доказательств. «С учетом смягчающих обстоятельств — полного признания вины, изобличения других соучастников, частичного возмещения причиненного государству ущерба и наличия малолетних детей — ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 года с отбыванием в колонии строгого режима и штрафа в размере 368 млн руб.», — сообщили в ведомстве.
По данным следствия, бывший чиновник в период с февраля 2014 г. по август 2017 г., будучи председателем аукционных комиссий, помешал коммерческим организациям принять участие в размещении госзаказа. В отсутствие конкуренции госконтракты были заключены на не выгодных государству условиях с фирмами, подконтрольными бизнесмену Алексею Калитину. Ущерб Минобороны оценили более чем в 650 млн руб.