Экс-сотрудник департамента Минобороны получил 6,5 года колонии за взятку

Борувкова признали виновным в превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290). Он заключил сделку со следствием, дело рассматривалось в суде в особом порядке, без исследования доказательств. «С учетом смягчающих обстоятельств — полного признания вины, изобличения других соучастников, частичного возмещения причиненного государству ущерба и наличия малолетних детей — ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 года с отбыванием в колонии строгого режима и штрафа в размере 368 млн руб.», — сообщили в ведомстве.