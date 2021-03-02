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Экс-сотрудник департамента Минобороны получил 6,5 года колонии за взятку

Ведомости

Хамовнический суд Москвы признал виновным в получении взятки бывшего замначальника управления департамента госзакупок Минобороны Александра Борувкова и приговорил к 6,5 года колонии и штрафу в размере 368 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета. Суд также удовлетворил иск о взыскании с осужденного свыше 650 млн руб.

Борувкова признали виновным в превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290). Он заключил сделку со следствием, дело рассматривалось в суде в особом порядке, без исследования доказательств. «С учетом смягчающих обстоятельств — полного признания вины, изобличения других соучастников, частичного возмещения причиненного государству ущерба и наличия малолетних детей — ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 года с отбыванием в колонии строгого режима и штрафа в размере 368 млн руб.», — сообщили в ведомстве.

По данным следствия, бывший чиновник в период с февраля 2014 г. по август 2017 г., будучи председателем аукционных комиссий, помешал коммерческим организациям принять участие в размещении госзаказа. В отсутствие конкуренции госконтракты были заключены на не выгодных государству условиях с фирмами, подконтрольными бизнесмену Алексею Калитину. Ущерб Минобороны оценили более чем в 650 млн руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных