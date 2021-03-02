Мишустин лично проверил качество горячего питания в барнаульской школе
Премьер-министр Михаил Мишустин посетил среднюю общеобразовательную школу №53 в Барнауле и лично проверил качество горячего питания в школьной столовой, сообщает ТАСС.
«На обед подавали вареную гречку с котлетой и ломтиками отварной моркови. Мишустин принял приглашение. "Вкусно", – похвалил премьер. Он вспомнил, как кормили в его школьные годы: "Это было самое вкусное – котлета с гречкой"», – говорится в сообщении.
Перед этим премьер поинтересовался у одного из школьников, нравится ли ему еда, на что тот ответил утвердительно. Мишустин также спросил у директора школы Юлии Галкиной, что подают детям на десерт. Она отметила, что школьная выпечка «расходится на ура».
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил премьеру, что горячее питание организовано в 1071 школе края для 271 тыс. школьников. По его словам, им обеспечены абсолютно все ученики начальной школы.
Ранее в России вступил в силу закон об обеспечении учащихся начальной школы бесплатным горячим питанием. Согласно документу, учеников начальных классов российских школ должны обеспечивать горячим блюдом и горячим напитком не реже одного раза в день. Переход на бесплатное питание в школах рассчитан на срок с 1 сентября 2020 г. по 1 сентября 2023 г.