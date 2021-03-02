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Мишустин лично проверил качество горячего питания в барнаульской школе

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин посетил среднюю общеобразовательную школу №53 в Барнауле и лично проверил качество горячего питания в школьной столовой, сообщает ТАСС.

«На обед подавали вареную гречку с котлетой и ломтиками отварной моркови. Мишустин принял приглашение. "Вкусно", – похвалил премьер. Он вспомнил, как кормили в его школьные годы: "Это было самое вкусное – котлета с гречкой"», – говорится в сообщении.

Перед этим премьер поинтересовался у одного из школьников, нравится ли ему еда, на что тот ответил утвердительно. Мишустин также спросил у директора школы Юлии Галкиной, что подают детям на десерт. Она отметила, что школьная выпечка «расходится на ура».

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил премьеру, что горячее питание организовано в 1071 школе края для 271 тыс. школьников. По его словам, им обеспечены абсолютно все ученики начальной школы.

Ранее в России вступил в силу закон об обеспечении учащихся начальной школы бесплатным горячим питанием. Согласно документу, учеников начальных классов российских школ должны обеспечивать горячим блюдом и горячим напитком не реже одного раза в день. Переход на бесплатное питание в школах рассчитан на срок с 1 сентября 2020 г. по 1 сентября 2023 г.

Ранее по теме: Путин поручил проводить внеплановые проверки питания в школах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных