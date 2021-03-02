Мишустин лично проверил качество горячего питания в барнаульской школе

Перед этим премьер поинтересовался у одного из школьников, нравится ли ему еда, на что тот ответил утвердительно. Мишустин также спросил у директора школы Юлии Галкиной, что подают детям на десерт. Она отметила, что школьная выпечка «расходится на ура».