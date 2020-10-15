Путин поручил проводить внеплановые проверки питания в школах
Президент России Владимир Путин поручил Роспотребнадзору проводить внеплановые проверки питания в школах и поставщиков продуктов для школьного питания, следует из соответствующего документа, опубликованного пресс-службой Кремля.
«Роспотребнадзору в целях обеспечения качественного питания обучающихся, осваивающих программы начального общего образования, проводить внеплановые проверки соответствующих образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов», — говорится в поручении президента по итогам совещания с правительством. Глава ведомства Анна Попова должна предоставить доклад главе государства 15 ноября, после чего сообщать о результатах проверок ежеквартально.
В середине сентября на сайте госуслуг появился сервис оценки школьного питания. Отзыв, жалобу или предложение по организации системы горячего питания в школе можно оставить через форму обратной связи. Ответ на обращение поступит в личный кабинет и на электронную почту заявителя в течение 15 дней.
Ранее в России вступил в силу закон об обеспечении учащихся начальной школы бесплатным горячим питанием. Согласно документу, учеников начальных классов российских школ должны обеспечивать горячим блюдом и горячим напитком не реже одного раза в день. Переход на бесплатное питание в школах рассчитан на срок с 1 сентября 2020 г. по 1 сентября 2023 г.