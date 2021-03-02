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Лавров прокомментировал идею введения «ковид-паспортов» в ЕС

Ведомости

Введение обязательных сертификатов вакцинации для свободного передвижения между странами Евросоюза означает насильную вакцинацию, что противоречит принципу добровольности. Такую оценку дал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.

«Получается, эта задумка противоречит правилам демократии, потому что есть решение в странах Евросоюза о том, что вакцинация добровольна. Если будет введен "ковидный паспорт", то это будет противоречить принципу добровольности», — цитирует ТАСС Лаврова.

По его словам, население в Европе едва ли может представить себе свою жизнь без перемещения между странами-членами ЕС. «Значит, людей будут заставлять насильно, если люди, конечно, хотят перемещаться», — отметил министр.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры стран Евросоюза согласились с необходимостью ввести электронные сертификаты для тех, кто получил прививку от коронавируса. По ее словам, эти документы дадут возможность путешествовать между странами сообщества. Меркель отметила, что на проработку вопроса уйдет до трех месяцев. С предложением ввести «ковидные паспорта» к ЕС обратился до этого канцлер Австрии Себастьян Курц.  

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя идею ввести «ковидные паспорта», заявил, что она вряд ли приведет к соответствующей договоренности между ЕС и Россией.

Ранее по теме: Песков оценил влияние введения ковид-паспортов в ЕС на Россию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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