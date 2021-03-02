В Роскомнадзоре рассказали о блокировке призывов к самоубийствам в TikTok
Роскомнадзор в феврале блокировал в TikTok волну призывов к самоубийствам подростков. Аналогичный контент удалили еще 500 сайтов, заявил замруководителя ведомства по Центральному федеральному округу Николай Макаренко.
«В результате взаимодействия с прокуратурой города Москвы, коллегами из Роспотребнадзора TikTok заблокировал эти аккаунты, которые содержали такую информацию», — цитирует ТАСС представителя ведомства.
Он также рассказал, что в прошлом году такой контент был заблокирован на около 5 тыс. сайтах, отметив, что активная блокировка велась в 2017 и 2018 г.г., а в 2020 г. тема стала менее актуальной.
Макаренко также рассказал о статистике материалов про наркотики: с начала года ведомство блокировало или удалило 3,9 тыс. таких материалов, а в 2020 г. — 24 тыс. Кроме того, было удалено около 2 тыс. материалов с детской порнографией, в 2020 г. этот показатель составил 28 тыс.
В начале февраля в Совфеде призвали предусмотреть в российском законодательстве возможность для временной или постоянной блокировки соцсетей за призывы к несанкционированным акциям.