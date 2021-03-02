В Роскомнадзоре рассказали о блокировке призывов к самоубийствам в TikTok

Макаренко также рассказал о статистике материалов про наркотики: с начала года ведомство блокировало или удалило 3,9 тыс. таких материалов, а в 2020 г. — 24 тыс. Кроме того, было удалено около 2 тыс. материалов с детской порнографией, в 2020 г. этот показатель составил 28 тыс.