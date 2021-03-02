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В Роскомнадзоре рассказали о блокировке призывов к самоубийствам в TikTok

Ведомости

Роскомнадзор в феврале блокировал в TikTok волну призывов к самоубийствам подростков. Аналогичный контент удалили еще 500 сайтов, заявил замруководителя ведомства по Центральному федеральному округу Николай Макаренко.

«В результате взаимодействия с прокуратурой города Москвы, коллегами из Роспотребнадзора TikTok заблокировал эти аккаунты, которые содержали такую информацию», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

Он также рассказал, что в прошлом году такой контент был заблокирован на около 5 тыс. сайтах, отметив, что активная блокировка велась в 2017 и 2018 г.г., а в 2020 г. тема стала менее актуальной.

Макаренко также рассказал о статистике материалов про наркотики: с начала года ведомство блокировало или удалило 3,9 тыс. таких материалов, а в 2020 г. — 24 тыс. Кроме того, было удалено около 2 тыс. материалов с детской порнографией, в 2020 г. этот показатель составил 28 тыс.

В начале февраля в Совфеде призвали предусмотреть в российском законодательстве возможность для временной или постоянной блокировки соцсетей за призывы к несанкционированным акциям.

Ранее по теме: В Совфеде предложили блокировать соцсети за призывы к митингам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных