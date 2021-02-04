В Совфеде предложили блокировать соцсети за призывы к митингам

В Совфеде также заявили, что сами интернет-компании содействовали «протестной активности». По мнению сенаторов, соцсети использовали «технологии приоритезациии и навязывания пользователям недостоверного контента, нацеленного на порождение недоверия к государственной системе, органам государственной власти и отдельным должностным лицам, а также на раскол общества, разжигание нетерпимости к несогласным с протестными настроениями». Кроме того, в комиссии заявили, что персональные данные россиян «использовались для манипуляции их сознанием и в целях их мобилизации на радикальные действия». Сенаторы добавили, что такими же действиями занимались и СМИ, которые были признаны в России иностранными агентами.