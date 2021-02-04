В Совфеде предложили блокировать соцсети за призывы к митингам
Комиссия Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ считает, что в российском законодательстве необходимо предусмотреть возможность для временной или постоянной блокировки соцсетей за призывы к несанкционированным акциям. Об этом сообщил журналистам председатель комиссии Алексей Пушков, передает ТАСС.
По мнению комиссии, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram и TikTok стали источником распространения среди россиян «призывов к массовым беспорядкам, информации, направленной на их склонение или иное вовлечение в совершение противоправных действий».
«Временная комиссия считает необходимым усовершенствовать российское законодательство с целью предотвращения использования социальных сетей для мобилизации граждан на противоправные действия. Временная комиссия считает также необходимым ввести систему наказаний за указанные выше нарушения — от штрафов в кодекс об административных правонарушениях до временной или постоянной блокировки интернет-платформ как таковых», — говорится в заявлении, которое Пушков представил журналистам.
В заявлении также указано, что во время несанкционированных акций, которые прошли по всей стране 23 и 31 января, «на интернет-платформах публиковались открытые призывы к массовым беспорядкам и инструкции по участию в них, целенаправленно завышались цифры о числе их участников, размещались ложные сведения о случаях насилия со стороны правоохранительных органов, публиковались в открытом доступе персональные данные их сотрудников, нагнеталась ненависть в отношении граждан, не поддержавших массовые беспорядки».
В Совфеде также заявили, что сами интернет-компании содействовали «протестной активности». По мнению сенаторов, соцсети использовали «технологии приоритезациии и навязывания пользователям недостоверного контента, нацеленного на порождение недоверия к государственной системе, органам государственной власти и отдельным должностным лицам, а также на раскол общества, разжигание нетерпимости к несогласным с протестными настроениями». Кроме того, в комиссии заявили, что персональные данные россиян «использовались для манипуляции их сознанием и в целях их мобилизации на радикальные действия». Сенаторы добавили, что такими же действиями занимались и СМИ, которые были признаны в России иностранными агентами.
«В силу этого некоторые интернет-платформы подошли к тонкой грани, отделяющей социальные сети от иностранных агентов, представляющих интересы зарубежных государств», — подчеркивает комиссия», — отмечается в заявлении.
Комиссия также потребовала от интернет-компаний «принять необходимые меры для отслеживания контента с призывами к участию в незаконных акциях протеста».
Ранее Роскомнадзор сообщил, что выявил в социальных сетях около 2500 призывов к участию в незаконных акциях 23 и 31 января.
Несанкционированные акции прошли в Москве и других городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. 2 февраля Симоновский суд Москвы признал его виновным в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и приговорил его к 3,5 года колонии общего режима. С учетом отбытого домашнего ареста и времени в СИЗО фактический срок составит 2 года и 8 месяцев. По данным «ОВД-Инфо», общее количество задержанных по всей России превысило 11 тыс.человек.
Кремль называет провокаторами тех, кто призывает людей участвовать в несанкционированных акциях. Еще перед первым митингом в поддержку Навального 23 января власти предупреждали о недопустимости вовлечения детей в протесты и призывали оградить их от этого.