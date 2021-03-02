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Экс-мэра Томска Кляйна отпустили из СИЗО под домашний арест

Ведомости

Советский районный суд Томска отпустил экс-мэра города Ивана Кляйна, находящегося в НИИ онкологии после перенесенной операции, под домашний арест, сообщила ТАСС его адвокат Марина Вихлянцева.

«Изменили меру пресечения на домашний арест на шесть месяцев», — сказала Вихлянцева. Экс-мэра прооперировали 25 февраля. На следующий день областная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о превышении должностных полномочий.

Кляйна задержали 13 ноября 2020 г. по подозрению в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). По предварительным данным следствия, Кляйн в 2016 г., действуя в интересах ОАО «Томское пиво», ввел в заблуждение томского предпринимателя, подготовил договор купли-продажи двух земельных участков, расположенных на территории Томска, на основании которого ОАО «Томское пиво» получило право собственности на них по заниженной стоимости. Предпринимателю причинен материальный ущерб «в сумме более 1 млн руб.».

В декабре СК заявил о возбуждении еще одного дела против Кляйна также по ч. 2 ст. 286 УК РФ. Следователи считают, что в 2015 г. Кляйн, действуя в интересах своей дочери, дал заведомо незаконное указание начальнику департамента архитектуры и градостроительства города предоставить ей участок земли в Томске без проведения торгов. Затем мэрия города и дочь Кляйна заключили договор купли-продажи этого участка по цене ниже рыночной.

Третье уголовное дело против экс-мэра Томска завели в середине января текущего года по подозрению в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ)

Ранее по теме: Против мэра Томска возбудили третье уголовное дело

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных