Экс-мэра Томска Кляйна отпустили из СИЗО под домашний арест
Советский районный суд Томска отпустил экс-мэра города Ивана Кляйна, находящегося в НИИ онкологии после перенесенной операции, под домашний арест, сообщила ТАСС его адвокат Марина Вихлянцева.
«Изменили меру пресечения на домашний арест на шесть месяцев», — сказала Вихлянцева. Экс-мэра прооперировали 25 февраля. На следующий день областная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о превышении должностных полномочий.
Кляйна задержали 13 ноября 2020 г. по подозрению в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). По предварительным данным следствия, Кляйн в 2016 г., действуя в интересах ОАО «Томское пиво», ввел в заблуждение томского предпринимателя, подготовил договор купли-продажи двух земельных участков, расположенных на территории Томска, на основании которого ОАО «Томское пиво» получило право собственности на них по заниженной стоимости. Предпринимателю причинен материальный ущерб «в сумме более 1 млн руб.».
В декабре СК заявил о возбуждении еще одного дела против Кляйна также по ч. 2 ст. 286 УК РФ. Следователи считают, что в 2015 г. Кляйн, действуя в интересах своей дочери, дал заведомо незаконное указание начальнику департамента архитектуры и градостроительства города предоставить ей участок земли в Томске без проведения торгов. Затем мэрия города и дочь Кляйна заключили договор купли-продажи этого участка по цене ниже рыночной.
Третье уголовное дело против экс-мэра Томска завели в середине января текущего года по подозрению в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ)