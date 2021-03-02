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Защита Навального обжаловала приговор по делу о клевете на ветерана

Ведомости

Защита основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального обжаловала приговор по делу о клевете на ветерана, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Бабушкинского районного суда.

«На мировой участок Бабушкинского района поступила апелляционная жалоба адвоката Кобзева В. Д. по уголовному делу в отношении А. Навального. О дате судебного заседания по рассмотрению апелляционной жалобы будет сообщено дополнительно», — сообщили в суде.

20 февраля Бабушкинский суд Москвы признал Навального виновным в клевете на 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и назначил ему штраф в размере 850 тыс. руб. 

Уголовное дело о клевете возбудили в июне 2020 г. из-за комментария основателя ФБК к ролику телеканала RT, в котором в канун голосования по поправкам в Конституцию российские общественные деятели и артисты читают преамбулу к основному закону. В числе задействованных в ролике оказался и ветеран Артеменко. В тот же день Навальный разместил в соцсетях это видео, назвав в комментарии к нему людей, высказывавшихся за поправки в основной закон, «предателями» и «холуями».

Ранее по теме: Суд признал Навального виновным по делу о клевете на ветерана

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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