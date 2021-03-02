Защита Навального обжаловала приговор по делу о клевете на ветерана

Уголовное дело о клевете возбудили в июне 2020 г. из-за комментария основателя ФБК к ролику телеканала RT, в котором в канун голосования по поправкам в Конституцию российские общественные деятели и артисты читают преамбулу к основному закону. В числе задействованных в ролике оказался и ветеран Артеменко. В тот же день Навальный разместил в соцсетях это видео, назвав в комментарии к нему людей, высказывавшихся за поправки в основной закон, «предателями» и «холуями».