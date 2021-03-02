Разведка США обвинила ФСБ в отравлении Навального
Разведывательное сообщество США считает ФСБ ответственной за отравление основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.
«Разведывательное сообщество с высокой степенью уверенности считает, что служащие российский ФСБ использовали нервно-паралитическое вещество "Новичок", чтобы отравить российского оппозиционного лидера Алексея Навального», — сказал он.
Состояние Навального резко ухудшилось 20 августа во время перелета из Томска в Москву. После экстренной посадки самолета его доставили в больницу в Омске в состоянии комы. Там врачи поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Они заявили, что не нашли в анализах пациента следов яда.
22 августа Навального по настоянию его семьи перевезли в клинику «Шарите» в Берлине. Местные специалисты заявили, что обнаружили в его организме следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок».
17 января 2021 г. Навального задержали в аэропорту Шереметьево по требованию ФСИН после прохождения лечения в Германии. В ведомстве пояснили, что основатель ФБК более 50 раз нарушил условия испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г., в том числе до предполагаемого отравления. Так, он не отмечался в инспекции дважды в месяц, как должен был. Сам Навальный это опроверг. Он сказал, что выполнял требования вплоть до отравления и последующей транспортировки в Германию.
18 января Навального арестовали и доставили в «Матросскую тишину». 2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде заменил ему условный срок на реальный. В итоге с учетом ранее отбытого срока он пробудет в колонии общего режима 2,5 года и две недели. 26 февраля Навального этапировали в колонию во Владимирской области для отбывания наказания.