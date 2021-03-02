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Эксперт Минздрава спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса в России

Ведомости

Пандемия коронавируса в России может закончиться ближе к середине этого года с формированием коллективного иммунитета, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава России по ЦФО Андрей Малявин в интервью телеканалу «Москва-24»

«Я думаю, она действительно закончится в этом году, потому что самый главный фактор это формирование коллективного иммунитета», — сказал пульмонолог. Он пояснил, что коллективный иммунитет накапливается за счет переболевших, при этом не важно — бессимптомно или малосимптомно.

«И прививки, два этих процесса приведут, я думаю, что к середине года, мы практически забудем про пандемию», — заключил Малявин.

По данным на 2 марта, в России за сутки выявили 10 565 новых случаев коронавируса, сообщил оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране составило 4 268 215. Умер за день 441 пациент. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 86 896, всего выздоровели 3 838 040 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных