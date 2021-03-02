Эксперт Минздрава спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса в России
Пандемия коронавируса в России может закончиться ближе к середине этого года с формированием коллективного иммунитета, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава России по ЦФО Андрей Малявин в интервью телеканалу «Москва-24»
«Я думаю, она действительно закончится в этом году, потому что самый главный фактор это формирование коллективного иммунитета», — сказал пульмонолог. Он пояснил, что коллективный иммунитет накапливается за счет переболевших, при этом не важно — бессимптомно или малосимптомно.
«И прививки, два этих процесса приведут, я думаю, что к середине года, мы практически забудем про пандемию», — заключил Малявин.
По данным на 2 марта, в России за сутки выявили 10 565 новых случаев коронавируса, сообщил оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране составило 4 268 215. Умер за день 441 пациент. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 86 896, всего выздоровели 3 838 040 человек.