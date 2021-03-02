Эксперт Минздрава спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса в России

«Я думаю, она действительно закончится в этом году, потому что самый главный фактор это формирование коллективного иммунитета», — сказал пульмонолог. Он пояснил, что коллективный иммунитет накапливается за счет переболевших, при этом не важно — бессимптомно или малосимптомно.