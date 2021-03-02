Адвокат сообщил о появлении секретного свидетеля в деле Сафронова

«В деле Сафронова появился секретный свидетель, который проходит в деле под псевдонимом», – сказал Павлов. По его словам, следствие по делу Сафронова может завершиться к июлю 2021 г. Он также отметил, что ФСБ до сих пор не конкретизировала обвинения в отношении Сафронова, не ознакомила защиту с большинством материалов дела и не проводит активных следственных действий по делу.