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Адвокат сообщил о появлении секретного свидетеля в деле Сафронова

Ведомости

В материалах дела бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова появился секретный свидетель под псевдонимом, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого Ивана Павлова.

«В деле Сафронова появился секретный свидетель, который проходит в деле под псевдонимом», – сказал Павлов. По его словам, следствие по делу Сафронова может завершиться к июлю 2021 г. Он также отметил, что ФСБ до сих пор не конкретизировала обвинения в отношении Сафронова, не ознакомила защиту с большинством материалов дела и не проводит активных следственных действий по делу.

Сегодня Лефортовский районный суд Москвы продлил Сафронову меру пресечения в виде ареста до 7 мая. Его обвиняют в госизмене, с июля 2020 г. он находится в СИЗО «Лефортово». 

В середине декабря «Ведомости» опубликовали постановление, предоставленное защитником Сафронова Иваном Павловым. Из документа следует, что бывшего журналиста обвиняют в передаче чешской разведке информации о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и о деятельности вооруженных сил страны на Ближнем Востоке. Деяние датируется 2017 г., тогда Сафронов работал корреспондентом «Коммерсанта». Следствие также считает, что он был завербован чешской разведкой в 2012 г. Сафронов обвинения отвергает.

Ранее по теме: Суд продлил арест Ивану Сафронову до 7 мая

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных