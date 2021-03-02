Адвокат сообщил о появлении секретного свидетеля в деле Сафронова
В материалах дела бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова появился секретный свидетель под псевдонимом, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого Ивана Павлова.
«В деле Сафронова появился секретный свидетель, который проходит в деле под псевдонимом», – сказал Павлов. По его словам, следствие по делу Сафронова может завершиться к июлю 2021 г. Он также отметил, что ФСБ до сих пор не конкретизировала обвинения в отношении Сафронова, не ознакомила защиту с большинством материалов дела и не проводит активных следственных действий по делу.
Сегодня Лефортовский районный суд Москвы продлил Сафронову меру пресечения в виде ареста до 7 мая. Его обвиняют в госизмене, с июля 2020 г. он находится в СИЗО «Лефортово».
В середине декабря «Ведомости» опубликовали постановление, предоставленное защитником Сафронова Иваном Павловым. Из документа следует, что бывшего журналиста обвиняют в передаче чешской разведке информации о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и о деятельности вооруженных сил страны на Ближнем Востоке. Деяние датируется 2017 г., тогда Сафронов работал корреспондентом «Коммерсанта». Следствие также считает, что он был завербован чешской разведкой в 2012 г. Сафронов обвинения отвергает.