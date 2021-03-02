Суд продлил арест Ивану Сафронову до 7 мая

«Я просил следствие показать мне эти тексты, вокруг которых строится все мое обвинение, но мне так ничего и не показали. Но выглядит все это очень грозно, да и звучит страшно, а что произошло на самом деле? Я писал тексты как журналист, направлял их своему коллеге-журналисту. А теперь мне говорят, что обвинение не связано с журналистской деятельностью», — сказал Сафронов в интервью газете «Коммерсантъ», которое было опубликовано 15 февраля.