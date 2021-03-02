Суд продлил арест Ивану Сафронову до 7 мая
Лефортовский районный суд Москвы продлил меру пресечения в виде ареста бывшему журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей», а также советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову до 7 мая, сообщили в пресс-службе суда. Его обвиняют в госизмене, с июля 2020 г. он находится в СИЗО «Лефортово».
«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 02 марта 2021 года мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сафронова Ивана Ивановича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, продлена на 02 месяца и 0 суток, то есть до 07 мая 2021 года», — сообщил представитель суда.
В середине декабря «Ведомости» опубликовали постановление, предоставленное защитником Сафронова Иваном Павловым. Из документа следует, что бывшего журналиста обвиняют в передаче чешской разведке информации о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и о деятельности вооруженных сил страны на Ближнем Востоке. Деяние датируется 2017 г., тогда Сафронов работал корреспондентом «Коммерсанта». Следствие также считает, что он был завербован чешской разведкой в 2012 г. Сафронов обвинения отвергает.
«Я просил следствие показать мне эти тексты, вокруг которых строится все мое обвинение, но мне так ничего и не показали. Но выглядит все это очень грозно, да и звучит страшно, а что произошло на самом деле? Я писал тексты как журналист, направлял их своему коллеге-журналисту. А теперь мне говорят, что обвинение не связано с журналистской деятельностью», — сказал Сафронов в интервью газете «Коммерсантъ», которое было опубликовано 15 февраля.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам 2 марта, что Кремль не имеет ни возможности, ни желания вмешиваться в дело Сафронова. Представитель Кремля подчеркнул, что степень виновности и виновность Сафронова может определить только суд.