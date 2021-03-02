В Кремле заявили об отсутствии желания вмешиваться в дело Сафронова

«Речь идет о процессуальных действиях, и, конечно же, они не могут докладываться президенту, иначе у президента на все бы не хватило времени, это невозможно. Это и не требуется. ФСБ занимается этим делом в связи с тем, что обвинения весьма тяжкие. Но еще раз повторяю, что вмешиваться в это мы не имеем возможности, не имеем желания», — сказал Песков, отвечая на вопрос, согласовывает ли ФСБ процессуальные действия по делу Ивана Сафронова с президентом или информирует ли ФСБ президента об этих действиях.