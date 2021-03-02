В Кремле заявили об отсутствии желания вмешиваться в дело Сафронова
Кремль не имеет ни возможности, ни желания вмешиваться в дело советника гендиректора «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Речь идет о процессуальных действиях, и, конечно же, они не могут докладываться президенту, иначе у президента на все бы не хватило времени, это невозможно. Это и не требуется. ФСБ занимается этим делом в связи с тем, что обвинения весьма тяжкие. Но еще раз повторяю, что вмешиваться в это мы не имеем возможности, не имеем желания», — сказал Песков, отвечая на вопрос, согласовывает ли ФСБ процессуальные действия по делу Ивана Сафронова с президентом или информирует ли ФСБ президента об этих действиях.
Представитель Кремля подчеркнул: степень виновности и виновность Сафронова может определить только суд.
7 июля 2020 г. Сафронова задержали по обвинению в госизмене. Он находится в СИЗО «Лефортово», срок его ареста был продлен до 7 марта 2021 г. Сафронов вину не признает.
В середине декабря «Ведомости» опубликовали постановление, предоставленное защитником Сафронова Иваном Павловым. Из документа следует, что бывшего журналиста обвиняют в передаче чешской разведке информации о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и о деятельности вооруженных сил страны на Ближнем Востоке. Деяние датируется 2017 г. Тогда Сафронов работал корреспондентом «Коммерсанта». Следствие также считает, что он был завербован чешской разведкой в 2012 г.