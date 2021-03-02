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В России разрешили небольшим группам школьников посещать музеи

Ведомости

Роспотребнадзор разрешил небольшим группам школьников посещать федеральные музеи, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

«Минкультуры России проинформировало подведомственные музеи о согласовании Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека возможности посещения музеев школьными классами в рамках просветительско-образовательных программ», – говорится в сообщении.

Группы школьников могут состоять из 25-30 человек, все они должны быть учащимися одного класса. Посетители музеев должны соблюдать профилактические меры, напомнили в ведомстве.

Федеральные музеи и библиотеки Москвы возобновили работу 22 января после смягчения ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Музеи и музеи-заповедники начали принимать посетителей в своих зданиях и на территории при условии заполняемости не более 50%. Кроме того, с 22 января открылись детские школы искусств и творческие колледжи.

По данным оперативного штаба на 2 марта, в России за сутки выявили 10 565 новых случаев коронавируса, 14 966 человек выздоровели, 441 скончался. Всего в стране зарегистрировано более 4,2 млн случаев заражения и свыше 86 тыс. летальных исходов. 

Ранее по теме: Минкультуры возобновляет работу федеральных музеев в Москве с 22 января

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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