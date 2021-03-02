В России разрешили небольшим группам школьников посещать музеи

Федеральные музеи и библиотеки Москвы возобновили работу 22 января после смягчения ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Музеи и музеи-заповедники начали принимать посетителей в своих зданиях и на территории при условии заполняемости не более 50%. Кроме того, с 22 января открылись детские школы искусств и творческие колледжи.