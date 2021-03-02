В России разрешили небольшим группам школьников посещать музеи
Роспотребнадзор разрешил небольшим группам школьников посещать федеральные музеи, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.
«Минкультуры России проинформировало подведомственные музеи о согласовании Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека возможности посещения музеев школьными классами в рамках просветительско-образовательных программ», – говорится в сообщении.
Группы школьников могут состоять из 25-30 человек, все они должны быть учащимися одного класса. Посетители музеев должны соблюдать профилактические меры, напомнили в ведомстве.
Федеральные музеи и библиотеки Москвы возобновили работу 22 января после смягчения ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Музеи и музеи-заповедники начали принимать посетителей в своих зданиях и на территории при условии заполняемости не более 50%. Кроме того, с 22 января открылись детские школы искусств и творческие колледжи.
По данным оперативного штаба на 2 марта, в России за сутки выявили 10 565 новых случаев коронавируса, 14 966 человек выздоровели, 441 скончался. Всего в стране зарегистрировано более 4,2 млн случаев заражения и свыше 86 тыс. летальных исходов.