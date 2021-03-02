Варданян назвал профессии будущего
Одной из профессий будущего может стать «толмач» или переводчик «с русского на русский», который будет объяснять специалистам из разных сфер механизмы взаимодействия друг между другом, заявил в интервью телеканалу РБК создатель инвестиционной компании «Тройка Диалог» и один из основателей Московской школы управления «Сколково» Рубен Варданян.
«Это человек, который может компьютерщика, юриста, врача, я не знаю, инженера и журналиста в одной комнате собрать и сделать так, чтобы они вместе смогли работать», – сказал Варданян. В будущем также может появиться профессия «синтезатора данных» – специалиста, который будет оперировать гигантскими объемами информации, анализировать их и находить им применение, рассказал бизнесмен.
Кроме того, специалист HR может быть переименован на «специалиста по взаимодействию талантливых людей», предположил он. «Все это будет меняться и с точки зрения названия должностей, и с точки зрения функционального наполнения профессий», – объяснил Варданян. По его словам, эти изменения обусловлены трансформацией бизнес-сообщества.
Ранее президент сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров заявил, что в ближайшие 10 лет может сократиться занятость в таких профессиях, как бухгалтер, менеджер по кадровому делопроизводству, водитель такси, водитель-дальнобойщик и преподаватель иностранных языков. Например, бухгалтеры станут менее востребованы из-за внедрения фискальными органами цифровых технологий, таксисты – по причине внедрения беспилотного транспорта, а переводчики – из-за возрастающей популярности электронных переводчиков.