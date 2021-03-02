Варданян назвал профессии будущего

«Это человек, который может компьютерщика, юриста, врача, я не знаю, инженера и журналиста в одной комнате собрать и сделать так, чтобы они вместе смогли работать», – сказал Варданян. В будущем также может появиться профессия «синтезатора данных» – специалиста, который будет оперировать гигантскими объемами информации, анализировать их и находить им применение, рассказал бизнесмен.