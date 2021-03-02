Яровая попросила СК найти распространителей призывов к суициду в соцсетях

В июле 2020 г. президент России Владимир Путин подписал закон об усилении ответственности за доведение, склонение или содействие самоубийству. Согласно документу, за такие действия срок максимальной уголовной ответственности увеличился почти в два раза — до 15 лет. Кроме того, в рамках закона увеличены и сроки в рамках ч. 2 ст. 110 УК РФ, под которую подпадают действия по доведению до суицида в отношении несовершеннолетнего.