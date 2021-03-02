Яровая попросила СК найти распространителей призывов к суициду в соцсетях
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая попросила главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина принять меры по выявлению организаторов распространения в социальных сетях призывов к совершению опасных для жизни действий, нацеленных на детей, сообщает ТАСС.
«В ряде соцсетей размещена информация, побуждающая к совершению детьми организованных, опасных для их жизни действий. Ко мне поступила информация от встревоженных родителей, данная информация подтверждена Роскомнадзором, а также (в СМИ) департаментом образования города Москвы», — сказала Яровая, слова которой передает ее пресс-служба.
Распространение такого контента в соцсетях носит спланированный и организованный характер, а принимаемых Роскомнадзором в этой связи мер недостаточно, подчеркнула вице-спикер Госдумы.
«Поэтому мною направлен запрос на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина с просьбой принять меры с целью недопущения причинения вреда здоровью детей и обеспечения всего комплекса оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по установлению лиц, причастных к организации и совершению преступных действий и пресечению противоправной деятельности», — отметила она.
В июле 2020 г. президент России Владимир Путин подписал закон об усилении ответственности за доведение, склонение или содействие самоубийству. Согласно документу, за такие действия срок максимальной уголовной ответственности увеличился почти в два раза — до 15 лет. Кроме того, в рамках закона увеличены и сроки в рамках ч. 2 ст. 110 УК РФ, под которую подпадают действия по доведению до суицида в отношении несовершеннолетнего.