Бастрыкин поручил начать проверку из-за призывов к суициду в TikTok
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил начать доследственную проверку из-за призывов к суициду в социальной сети TikTok, нацеленных на детей. Об этом говорится в сообщении ведомства.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил ГСУ СК России организовать по данному факту доследственную проверку, принять исчерпывающие меры по оперативному пресечению противоправных действий и установлению злоумышленников», — отмечается в сообщении.
В СК заявили, что в последние дни февраля в соцсетях стали распространяться ролики и информация, «побуждающая детей к совершению ряда небезопасных для их жизни действий».
«В этой связи необходимые профилактические мероприятия уже проводятся рядом профильных ведомств», — отметили в СК.
Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая попросила Бастрыкина принять меры по выявлению организаторов распространения в социальных сетях призывов к совершению опасных для жизни действий, нацеленных на детей. Распространение такого контента в соцсетях носит спланированный и организованный характер, а принимаемых Роскомнадзором в этой связи мер недостаточно, подчеркнула вице-спикер Госдумы.
В июле 2020 г. президент России Владимир Путин подписал закон об усилении ответственности за доведение, склонение или содействие самоубийству. Согласно документу, за такие действия срок максимальной уголовной ответственности увеличился почти в два раза — до 15 лет. Кроме того, в рамках закона увеличены и сроки в рамках ч. 2 ст. 110 УК РФ, под которую подпадают действия по доведению до суицида в отношении несовершеннолетнего.