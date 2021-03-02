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Бастрыкин поручил начать проверку из-за призывов к суициду в TikTok

Ведомости

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил начать доследственную проверку из-за призывов к суициду в социальной сети TikTok, нацеленных на детей. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил ГСУ СК России организовать по данному факту доследственную проверку, принять исчерпывающие меры по оперативному пресечению противоправных действий и установлению злоумышленников», — отмечается в сообщении. 

В СК заявили, что в последние дни февраля в соцсетях стали распространяться ролики и информация, «побуждающая детей к совершению ряда небезопасных для их жизни действий». 

«В этой связи необходимые профилактические мероприятия уже проводятся рядом профильных ведомств», — отметили в СК. 

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая попросила Бастрыкина принять меры по выявлению организаторов распространения в социальных сетях призывов к совершению опасных для жизни действий, нацеленных на детей. Распространение такого контента в соцсетях носит спланированный и организованный характер, а принимаемых Роскомнадзором в этой связи мер недостаточно, подчеркнула вице-спикер Госдумы.

В июле 2020 г. президент России Владимир Путин подписал закон об усилении ответственности за доведение, склонение или содействие самоубийству. Согласно документу, за такие действия срок максимальной уголовной ответственности увеличился почти в два раза — до 15 лет. Кроме того, в рамках закона увеличены и сроки в рамках ч. 2 ст. 110 УК РФ, под которую подпадают действия по доведению до суицида в отношении несовершеннолетнего.

Ранее по теме: Яровая попросила СК найти распространителей призывов к суициду в соцсетях

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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