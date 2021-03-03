В Италии выделили «нигерийский» штамм коронавируса
Ученые в Италии выделили нигерийский вариант коронавируса, сообщил президент итальянского общества вирусологии, директор лаборатории микробиологии города Брешиа Арнальдо Карузо, передает ANSA.
«Впервые в Италии мы изолировали вирус, который несет мутации, вызывающие беспокойство, потому что они могут придать вирусу устойчивость к вакцинам против Covid, доступным сегодня», — сообщил Карузо.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в Италии зарегистрировано около 3 млн случаев заражения коронавирусом. Более 98 тыс. человек умерли от коронавируса в Италии.
Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса в начале декабря 2020 г. В связи с этим Россия временно ограничила авиасообщение с этой страной. Британский штамм коронавируса не вызывает более тяжелого течения болезни. По данным Роспотребнадзора, у него тот же способ распространения — преимущественно воздушно-капельный, поэтому меры профилактики для него остаются прежними.
Новые штаммы коронавируса выявили также в Бразилии и ЮАР. При этом южноафриканский вариант, как следует из исследования ученых в портале Medical Xpress, устойчив к антителам, выработанным у ранее переболевших людей или тех, кто сделал прививку от инфекции.