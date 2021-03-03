СК назвал возможную причину массового отравления детей в Красноярске
Возможной причиной отравления 91 учащегося школ Октябрьского и Советского районов Красноярска могло стать нарушение санитарных правил фирмой, занимающейся переработкой и упаковкой овощей для школьных столовых, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
«Источником распространения возбудителя инфекции, возможно, является один из цехов фирмы, занимающейся первичной переработкой и упаковкой овощей для школьных столовых», — говорится в сообщении. По данным ведомства, предприятие нарушало правила хранения продукции, не контролировало санитарно-техническое состояние помещений, не проводило лабораторные исследования изготавливаемой овощной продукции. Эти нарушения привели к возникновению в продуктах возбудителя инфекционного заболевания и его токсинов.
Данные получены в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту выявления признаков иерсиниозной инфекции у 91 школьников в период с 17 февраля по 2 марта, 46 детей были госпитализированы, напомнило следственное управление.
О регистрации случаев острой кишечной инфекции у жителей Октябрьского района Роспотребнадзор сообщил 1 февраля. Прокурорская проверка показала, что качество воды, которой могли отравиться люди, соответствует гигиеническим нормативам. Специалисты исключили пищевые и контактно-бытовые факторы заражения.