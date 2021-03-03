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СК назвал возможную причину массового отравления детей в Красноярске

Ведомости

Возможной причиной отравления 91 учащегося школ Октябрьского и Советского районов Красноярска могло стать нарушение санитарных правил фирмой, занимающейся переработкой и упаковкой овощей для школьных столовых, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Красноярскому краю и Хакасии. 

«Источником распространения возбудителя инфекции, возможно, является один из цехов фирмы, занимающейся первичной переработкой и упаковкой овощей для школьных столовых», — говорится в сообщении. По данным ведомства, предприятие нарушало правила хранения продукции, не контролировало санитарно-техническое состояние помещений, не проводило лабораторные исследования изготавливаемой овощной продукции. Эти нарушения привели к возникновению в продуктах возбудителя инфекционного заболевания и его токсинов.

Данные получены в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту выявления признаков иерсиниозной инфекции у 91 школьников в период с 17 февраля по 2 марта, 46 детей были госпитализированы, напомнило следственное управление.

О регистрации случаев острой кишечной инфекции у жителей Октябрьского района Роспотребнадзор сообщил 1 февраля. Прокурорская проверка показала, что качество воды, которой могли отравиться люди, соответствует гигиеническим нормативам. Специалисты исключили пищевые и контактно-бытовые факторы заражения.

Ранее по теме: В Красноярске возбудили дело после массового отравления водой

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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