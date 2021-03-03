СК назвал возможную причину массового отравления детей в Красноярске

«Источником распространения возбудителя инфекции, возможно, является один из цехов фирмы, занимающейся первичной переработкой и упаковкой овощей для школьных столовых», — говорится в сообщении. По данным ведомства, предприятие нарушало правила хранения продукции, не контролировало санитарно-техническое состояние помещений, не проводило лабораторные исследования изготавливаемой овощной продукции. Эти нарушения привели к возникновению в продуктах возбудителя инфекционного заболевания и его токсинов.