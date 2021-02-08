В Красноярске возбудили дело после массового отравления водой
В Красноярске возбудили уголовное дело по факту массового отравления водой жителей Октябрьского района, сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.
«По указанному факту в связи с предоставлением услуг ненадлежащего качества возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 1 февраля красноярская прокуратура начала проверку после информации о массовых отравлениях водой в Октябрьском районе Красноярска. Также проверкой занялся Следственный комитет.
По данным Роспотребнадзора, острая кишечная инфекция выявлена у 92 жителей Октябрьского района Красноярска после употребления загрязненной воды, трое человек госпитализированы. Пострадавшие заразились в период с 30 по 31 января из-за употребления загрязненной воды из сети централизованного водоснабжения после остановки 29 января водозаборных сооружений «Гремячий лог», рассказали в ведомстве.
Проверка показала, что качество воды соответствует гигиеническим нормативам. При этом ее исследования по микробиологическим показателям продолжаются. Специалисты ведомства исключили пищевые и контактно-бытовые факторы заражения, отметили в прокуратуре.