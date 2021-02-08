В Красноярске возбудили дело после массового отравления водой

По данным Роспотребнадзора, острая кишечная инфекция выявлена у 92 жителей Октябрьского района Красноярска после употребления загрязненной воды, трое человек госпитализированы. Пострадавшие заразились в период с 30 по 31 января из-за употребления загрязненной воды из сети централизованного водоснабжения после остановки 29 января водозаборных сооружений «Гремячий лог», рассказали в ведомстве.