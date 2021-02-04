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Число отравившихся питьевой водой в Красноярске возросло до 92

Ведомости

Острая кишечная инфекция выявлена у 92 жителей Октябрьского района Красноярска после употребления загрязненной воды, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

«По состоянию на 04.02.2021 г. среди жителей нескольких домов Октябрьского района г. Красноярска зарегистрировано 92 случая острой кишечной инфекции норовирусной этиологии. Трое взрослых госпитализированы», — говорится в сообщении.

Пострадавшие заразились в период с 30 по 31 января из-за употребления загрязненной воды из сети централизованного водоснабжения после остановки 29 января водозаборных сооружений «Гремячий лог». Сейчас качество питьевой воды соответствует по всем показателям гигиеническим нормативам. Управление продолжает санитарно-эпидемиологическое расследование.

О регистрации случаев острой кишечной инфекции у жителей Октябрьского района ведомство сообщило 1 февраля. По данным на 2 февраля, инфекция была выявлена у 53 человек, все они проходили лечение на дому.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных