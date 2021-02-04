Число отравившихся питьевой водой в Красноярске возросло до 92
Острая кишечная инфекция выявлена у 92 жителей Октябрьского района Красноярска после употребления загрязненной воды, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.
«По состоянию на 04.02.2021 г. среди жителей нескольких домов Октябрьского района г. Красноярска зарегистрировано 92 случая острой кишечной инфекции норовирусной этиологии. Трое взрослых госпитализированы», — говорится в сообщении.
Пострадавшие заразились в период с 30 по 31 января из-за употребления загрязненной воды из сети централизованного водоснабжения после остановки 29 января водозаборных сооружений «Гремячий лог». Сейчас качество питьевой воды соответствует по всем показателям гигиеническим нормативам. Управление продолжает санитарно-эпидемиологическое расследование.
О регистрации случаев острой кишечной инфекции у жителей Октябрьского района ведомство сообщило 1 февраля. По данным на 2 февраля, инфекция была выявлена у 53 человек, все они проходили лечение на дому.