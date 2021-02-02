Более 50 человек отравились питьевой водой в Красноярске

В настоящий момент проводится дезинфекция воды и ее повышенное хлорирование до допустимого безопасного уровня перед подачей в распределительную сеть. Кроме того, во всем Красноярске усилен мониторинг за качеством питьевой воды, подаваемой населению, отмечается в сообщении Роспотребнадзора.