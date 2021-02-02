Более 50 человек отравились питьевой водой в Красноярске
У 53 жителей Октябрьского района Красноярска обнаружили острую кишечную инфекцию, сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора. За медицинской помощью обратились 27 из них.
Уточняется, что все заболевшие проходят лечение на дому. В ведомстве связывают случившееся с тем, что пострадавшие пили воду, подаваемую из общего водопровода.
«Управлением в ходе санитарно-эпидемиологического расследования проводится полный комплекс лабораторных исследований воды из водозабора «Гремячий лог», в распределительной сети Октябрьского района г. Красноярска, биоматериала от больных для установления путей и факторов инфицирования», — сообщили в ведомстве.
В настоящий момент проводится дезинфекция воды и ее повышенное хлорирование до допустимого безопасного уровня перед подачей в распределительную сеть. Кроме того, во всем Красноярске усилен мониторинг за качеством питьевой воды, подаваемой населению, отмечается в сообщении Роспотребнадзора.
О регистрации случаев острой кишечной инфекции у жителей Октябрьского района ведомство сообщило вчера. В связи с этим было инициировано проведение санитарно-эпидемиологического расследования.