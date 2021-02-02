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Более 50 человек отравились питьевой водой в Красноярске

Ведомости

У 53 жителей Октябрьского района Красноярска обнаружили острую кишечную инфекцию, сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора. За медицинской помощью обратились 27 из них.

Уточняется, что все заболевшие проходят лечение на дому. В ведомстве связывают случившееся с тем, что пострадавшие пили воду, подаваемую из общего водопровода. 

«Управлением в ходе санитарно-эпидемиологического расследования проводится полный комплекс лабораторных исследований воды из водозабора «Гремячий лог», в распределительной сети Октябрьского района г. Красноярска, биоматериала от больных для установления путей и факторов инфицирования», — сообщили в ведомстве. 

В настоящий момент проводится дезинфекция воды и ее повышенное хлорирование до допустимого безопасного уровня перед подачей в распределительную сеть. Кроме того, во всем Красноярске усилен мониторинг за качеством питьевой воды, подаваемой населению, отмечается в сообщении Роспотребнадзора.

О регистрации случаев острой кишечной инфекции у жителей Октябрьского района ведомство сообщило вчера. В связи с этим было инициировано проведение санитарно-эпидемиологического расследования. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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