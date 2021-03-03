Аэропорт «Внуково» дал прогноз по возобновлению международного авиасообщения

Ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев заявил, что европейские страны могут возобновить выдачу виз гражданам России летом 2021 г. Позже спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала россиянам не планировать отдых за границей в 2021 г., а вице-премьер России Татьяна Голикова объяснила закрытые границы «ошибками» прошлого года. В то же время сейчас Россия постепенно движется к открытию границ с другими государствами, сказала она.