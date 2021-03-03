Аэропорт «Внуково» дал прогноз по возобновлению международного авиасообщения
«Внуково» ожидает возобновления международного авиасообщения к августу — сентябрю 2021 г., сообщает ТАСС со ссылкой на главу совета директоров, совладельца аэропорта Виталия Ванцева.
«[Ожидаем восстановления пассажиропотока] с открытием международных рейсов. Думаю, что все-таки все международные направления откроются, наверное, к августу — сентябрю», — сказал Ванцев журналистам. Он также выразил надежду, что в апреле — мае начнут открываться страны СНГ, в которых эпидемиологическая ситуация «гораздо лучше», чем в России.
Ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев заявил, что европейские страны могут возобновить выдачу виз гражданам России летом 2021 г. Позже спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала россиянам не планировать отдых за границей в 2021 г., а вице-премьер России Татьяна Голикова объяснила закрытые границы «ошибками» прошлого года. В то же время сейчас Россия постепенно движется к открытию границ с другими государствами, сказала она.
В марте прошлого года в связи с распространением коронавируса в мире Россия приостановила все коммерческие пассажирские рейсы за рубеж. Летом авиасообщение стало восстанавливаться.