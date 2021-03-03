Красноярск не сможет принять ЧМ-2025 по сноуборду из-за решения CAS
Красноярск не сможет принять чемпионат мира 2025 года по сноуборду и фристайлу из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS), сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).
«В результате вердикта CAS по делу между WADA и РУСАДА ни одна российская площадка не может принимать чемпионаты мира до 2025 г., также не имеет права принимать чемпионат мира по фристайлу и сноуборду Красноярск (Россия)», — говорится в сообщении.
В январе 2020 г. WADA обратилось в CAS с иском против РУСАДА, так как установило, что 145 записей о допинг-пробах российских спортсменов из 298 подверглись манипуляции. 17 декабря 2020 г. CAS утвердил срок отстранения российских спортсменов от международных соревнований под национальным флагом до 16 декабря 2022 г.
Позднее в РУСАДА заявили, что не будут оспаривать решение CAS на два года лишить его статуса и запретить российским спортсменам на протяжении этого времени выступать на международных соревнованиях под национальным флагом.