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Красноярск не сможет принять ЧМ-2025 по сноуборду из-за решения CAS

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Красноярск не сможет принять чемпионат мира 2025 года по сноуборду и фристайлу из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS), сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«В результате вердикта CAS по делу между WADA и РУСАДА ни одна российская площадка не может принимать чемпионаты мира до 2025 г., также не имеет права принимать чемпионат мира по фристайлу и сноуборду Красноярск (Россия)», — говорится в сообщении.

В январе 2020 г. WADA обратилось в CAS с иском против РУСАДА, так как установило, что 145 записей о допинг-пробах российских спортсменов из 298 подверглись манипуляции. 17 декабря 2020 г. CAS утвердил срок отстранения российских спортсменов от международных соревнований под национальным флагом до 16 декабря 2022 г.

Позднее в РУСАДА заявили, что не будут оспаривать решение CAS на два года лишить его статуса и запретить российским спортсменам на протяжении этого времени выступать на международных соревнованиях под национальным флагом.

Ранее по теме: РУСАДА не будет оспаривать отстранение российских спортсменов от соревнований
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных